إيما واتسون تعقب على السخرية من "وشمها الخاطئ"

عقّبت الممثلة البريطانية إيما واتسون على الساخرين من الوشم الخاطئ، الذي أطلت به في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 90.

أمام سخرية عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من كتابة واتسون لاسم حركة "تايمز أب" بطريقة خاطئة، وهي "Times Up" بدلا من "Time's Up"، أعلنت مازحة عبر "تويتر" عن حاجتها لمصحح لغوي.

وغردت إيما واتسون، التي اشتهرت من أفلام "هاري بوتر": أعلن عن وظيفة مدقق لغوي للوشوم المكتوبة بشكل خاطئ، مع ضرورة أن يمتاز بوضع "الأوبوستروف" في الكلام".

Fake tattoo proofreading position available. Experience with apostrophes a must. — Emma Watson (@EmmaWatson) March 5, 2018

© AP Photo/ Evan Agostini/Invision/FIle إيما واتسون تتبرع بمليون جنيه استرليني لمساعدة ضحايا التحرش الجنسي

وكانت إيما واتسون قد لاقت سخرية، بعد الظهور بوشمها الخاطئ، والذي رسمته على ذراعها، للتعبير عن تضامنها مع حركة "تايمز أب"، المناهضة للتحرش الجنسي.

وطلب بعض المغردين على "تويتر" من واتسون ساخرين أن تسترد أموالها من جامعة براون، التي درست فيها الأدب الإنجليزي.

وحضرت إيما واتسون حفل الأوسكار الـ 90، والذي أقيم الأحد 4 مارس/آذار الجاري، من أجل مساندة فيلمها الجديد "الجميلة والوحش"، والذي كان مرشحا لجائزتي أوسكار، هما أفضل تصميم ملابس، وأفضل تصميم إنتاج.