بالفيديو... دخول أسطوري لتركي آل الشيخ في "أعظم رويال رامبل"

شهد انطلاق أول مهرجان "رويال رامبل" للمصارعة الحرة في المملكة العربية السعودية، الجمعة 27 نيسان/أبريل الجاري، دخول أسطوري لرئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، إلى استاد مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة.