بالفيديو... دخول أسطوري لتركي آل الشيخ في "أعظم رويال رامبل"

وانطلقت فعاليات "رويال رامبل" في السعودية، بالسلام الوطني السعودي.
وبدأت أولى مباريات "أعظم رويال رامبل"، بين نجمي المصارعة الأمريكيين، جون سينا وتريبل إتش.
وصول معالي المستشار تركي ال الشيخ— وليد سعيد (@Rabanalsafena) April 27, 2018
إلى ملعب الجوهرة #أعظم_رويال_رامبل #WWESaudiArabia.. pic.twitter.com/wfsNjrAgyG
#اعظم_رويال_رامبل— يزيد £ (@yazee66) April 27, 2018
تركي ال الشيخ بعد شوي
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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وانتهى النزال بهزيمة جون سينا لتريبل إتش، بتسديد له ضربته الختامية الشهيرة.
جون سينا أم تريبل اتش.. من سينتصر في هذه المواجهة؟#اعظم_رويال_رامبل #WWEGRR— MBC Action (@mbcaction) April 27, 2018
#MBCAction pic.twitter.com/uLYgVgIFiD
فينيش جون سينا الشهير لكن تريبل اتش لا يستسلم#اعظم_رويال_رامبل #WWEGRR— MBC Action (@mbcaction) April 27, 2018
#MBCAction pic.twitter.com/8vEEDtZW8H
جون سينا يحسم المواجهة ويهزم تريبل اتش#اعظم_رويال_رامبل #WWEGRR— MBC Action (@mbcaction) April 27, 2018
#MBCAction pic.twitter.com/5cxAerXJtO
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