حقيقة وقوع محمد عبده ضحية مقالب "رامز تحت الصفر"

أوضح المطرب السعودي، محمد عبده، حقيقة ما ذكرته تقارير صحفية، بأنه من ضمن ضحايا برنامج المقالب "رامز تحت الصفر"، ومن تقديم الفنان المصري رامز جلال، والمذاع خلال شهر رمضان.

ونفى محمد عبده هذه الشائعات، وقال مازحا "إن من يتفاوض مع رامز جلال مجنون"، وفقا لمجلة "هي".

© Photo / Facebook/RamezGalalAc أول إعلان من رامز جلال عن برنامجه الجديد في رمضان

وتابع أنه يعتكف في شهر رمضان، ولا يظهر في أي برامج تلفزيونية، على الرغم من تخوفه من وصول مقلب رامز جلال إلى غرفته.

وجاءت تصريحات محمد عبده، خلال مؤتمر صحفي، أقيم الأحد 6 مايو/أيار، في أحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة، بمناسبة إحيائه حفل غنائي مع المطربة المصرية أنغام في دار الأوبرا المصرية، يوم الأربعاء 9 مايو.

يذكر أنه سبق لرامز جلال وأن أوقع المطرب السوري، جورج وسوف في برامجه للمقالب، وتحديدا برنامج "رامز واكل الجو"، الذي عرض في 2015.

وطرح رامز جلال الأحد، الملصق الدعائي الرسمي لبرنامجه الجديد للمقلب "رامز تحت الصفر"، والذي سيذاع في رمضان على قناة "إم بي سي مصر".