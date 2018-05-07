حقيقة وقوع محمد عبده ضحية مقالب "رامز تحت الصفر"

ونفى محمد عبده هذه الشائعات، وقال مازحا "إن من يتفاوض مع رامز جلال مجنون"، وفقا لمجلة "هي".
وجاءت تصريحات محمد عبده، خلال مؤتمر صحفي، أقيم الأحد 6 مايو/أيار، في أحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة، بمناسبة إحيائه حفل غنائي مع المطربة المصرية أنغام في دار الأوبرا المصرية، يوم الأربعاء 9 مايو.
يذكر أنه سبق لرامز جلال وأن أوقع المطرب السوري، جورج وسوف في برامجه للمقالب، وتحديدا برنامج "رامز واكل الجو"، الذي عرض في 2015.
وطرح رامز جلال الأحد، الملصق الدعائي الرسمي لبرنامجه الجديد للمقلب "رامز تحت الصفر"، والذي سيذاع في رمضان على قناة "إم بي سي مصر".
#محمد_عبده يتحضر لحفله في #القاهرة مع #أنغام، والأمم المتحدة تختاره ليكون سفيرا للأغنية العربية#صباح_العربية pic.twitter.com/AV5DOA28g6— برنامج #صباح_العربية (@SabahAlarabiya) May 7, 2018
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