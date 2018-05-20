بسبب "داعش"... محافظة مصرية ترفع دعاوى ضد مسلسل "وصفها بالإرهاب"

رفع بعض أهالي محافظة "الفيوم" الواقعة في إقليم شمال الصعيد، جنوبي القاهرة، دعاوى قضائية ضد مسلسل مصري معروض في شهر رمضان، بعدما اتهموه بأنه يصف المحافظة بالإرهاب.

وأثار مسلسل " كلبش 2" المعروض على إحدى الفضائيات المصرية ضمن دراما رمضان، أزمة بمحافظة الفيوم الواقعة في إقليم شمال الصعيد، دفعت الأهالي لمهاجمة العمل والمطالبة برفع دعاوى قضائية على أسرة العمل.

الأزمة جاءت، بعد عرض الحلقة الأولى للمسلسل التي دارت أحداثها، بمركز يوسف الصديق التابع للمحافظة، كاشفا عن وجود بعض العناصر والبؤر المنتمية للفكر الإرهابي ببعض القرى، وهو ما رفضه أهالي المحافظة واعتبروه تشويها لهم، ووصما لمحافظة بعيدة عن هذا الوجه الإرهابي حسب وصفهم.

مئات الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، طالبت بضرورة رفع دعاوى قضائية ضد المسلسل، مشيرين إلى أن المحافظة بها العديد من المقاصد السياحية والوجوه الأخرى، التي تتنافى مع توصيفها بأنها مفرخة الإرهاب، أو أن بها عناصر تنتمي لتنظيم "داعش" الإرهابي.

من ناحيته قال ممدوح عبدالله، أحد أهالي الفيوم أنه توجه هو وعدد من الأهالي لرفع دعوى، وتوكيل أحد المحامين لمقاضاة أسرة المسلسل، إلا أنه طلب منه التقدم بطلب للمحامي العام في الفيوم أولا والحصول على تأشيرة لرفع الدعوى.

فيما أكد المحامي أحمد سلامة، من أبناء المحافظة أنهم تقدموا بشكوى صباح اليوم الأحد 20 مايو/ أيار بمكتب المحامي العام بالفيوم ضد مخرج العمل والمنتج والكاتب وممثل الدور الرئيسي في العمل، أمير كرارة.

وأضاف لـ"سبوتنيك" أن الصورة التي صدرها المسلسل عن الفيوم تمثل إهانة كبيرة لأهل المدينة وخاصة المركز، وهو ما ينعكس سلبا على عمليات السياحة والاستثمار في المحافظة ويمثل عقبة لأهالي المدينة.

وقال لـ"سبوتنيك" إن الأزمة تتعلق بالمشاهد، التي جسدت الإرهابي على سيارة دفع رباعي تحمل رشاشا، وهذا الأمر لم يحدث بالفيوم ولا يمكن أن يكون في المدن المصرية.

وأضاف أن تجاهل صناع المسلسل كل ما يتصل بالبيئة، التي يزعمون أنهم يحكون عنها كان مثيرا للتساؤل.