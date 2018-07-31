"فيسبوك" تكشف عن حملة للتأثير سياسيا على انتخابات منتصف الولاية الأمريكية

أعلنت شركة "فيسبوك" اليوم الثلاثاء، إنها أغلقت أكثر من 50 صفحة وحسابا وهميا متورطا فيما يبدو أنه محاولة "منسقة" للتأثير على الرأي العام في قضايا سياسية قبل انتخابات منتصف الولاية التي ستجري في الولايات المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني، إلا أنها لم تتمكن من تحديد المصدر.

وبحسب "فرانس برس"، قالت الشركة "نقوم بإغلاق 32 صفحة وحسابا تشارك في سلوك منسق"، دون أن تقول إن مجموعة أو بلدا معينا مسؤولا".

© Sputnik . Nazek Mohamed تطبيق يفتح "فيسبوك" بعد حجبه في العراق إثر التظاهرات

وأضافت "نحن لا نزال في المراحل المبكرة جدا من التحقيقات، وليست لدينا كل الحقائق ومن بينها الجهة التي يمكن أن تكون وراء هذا".

وأضافت، "ولكننا نكشف عن ما نعرفه اليوم نظرا للعلاقة بين اللاعبين السيئين والاحتجاجات المخطط لها في واشنطن الأسبوع المقبل".

وأشارت إلى أنها أطلعت الأجهزة الأمنية الأمريكية والكونغرس وشركات تكنولوجيا على المعلومات التي لديها.

وأوضحت أن الأشخاص الذين يقفون وراء الحملة "كانوا أكثر حرصا على إخفاء آثارهم… ووجدنا دليلا على بعض الروابط بين هذه الحسابات وبين حسابات وكالة أبحاث الإنترنت التي قمنا بتعطيلها العام الماضي ولكن هناك اختلافات كذلك".