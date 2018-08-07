الجهاز اللوحي الجديد من "سامسونغ" يهدد عرش "آيباد"

تحتل شركة "آبل" مركز الصدارة في قائمة مبيعات الأجهزة اللوحية أو ما يعرف باسم "Tablets" في العالم، في الوقت الذي تحتل فيه شركة "سامسونغ" الكورية المركز الرابع في هذا المجال.

يشهد يوم التاسع من أغسطس/آب الحالي، واحدا من أكبر المؤتمرات الخاصة بعالم التكنولوجيا وهو مؤتمر "Samsung Unpacked".

والذي تعرض فيه الشركة الكورية هاتفها الجديد من نوع "Galaxy Note 9"، كما أعلنت الشركة بأنه سيتم طرح أحدث أجهزتها اللوحية المعروف باسم "Galaxy Tab S4".

ويتميز الجهاز اللوحي الجديد عن الإصدار القديم بأنه سيكون بشاشة بحجم 10.5 بالإضافة لاستخدامه شريحة اتصال من نوع "نانو سيم"، أي سيكون بمقدوره العمل على شبكات المحمول والإنترنت معا.

بالإضافة لتزويد الجهاز بشاشة مصنعة من زجاج "أموليد" بدرجة تمييز لـ16 مليون لون، وسيكون الجهاز بطاقة تخزينية تصل إلى 64 غيغابايت، بالإضافة لمدخل خاص لتوسيع الذاكرة.

ويتميز الجهاز بوجود كاميرا أمامية متطورة 8 ميغابيكسل، أما الكاميرا الثانية فجاءت بنقاء 13 ميغابيكسل.

وأشار المختصون إلى أن الجهاز الجديد من الشركة الكورية قد يتفوق على آيباد بميزتين، وهما الكاميرا الخلفية والتي تتميز بأنها بسعة 8 ميغابيكسل لدى سامسونغ، بينما في آيباد تصل إلى 7 ميغابيكسل.

وفي السعر النهائي لكلا الجهازين، حيث من المتوقع أن يصل سعر الجهاز الجديد من سامسونغ إلى 600 دولار أمريكي، بينما سعر الآيباد من نوع "IPad Pro 12.9" يصل إلى 900 دولار.