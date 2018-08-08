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    الفنان السعودي محمد عبده

    محمد عبده: مازلت عند رأيي بشأن "المطبخ السيء" لطلال مداح (فيديو)

    © REUTERS / STRINGER
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    قال المطرب السعودي محمد عبده، اليوم الأربعاء، أنه لم يتخل عن رأيه الشخصي بشأن المطرب السعودي الراحل طلال مداح.

    وأضاف في تصريحاته لقناة "العربية" السعودية، إنه "مازال عند رأيه بشأن المطبخ السيء لطلاح مداح، كما أنه مازال عند رأيه أنه عند تأريخ الفن في السعودية فإن البداية الغنائية من طلال مداح والموسيقية من طارق عبد الحكيم.

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    © Photo/ Robert Scoble
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    وكان محمد عبده، قد أطلق تصريحات عن طلال مداح في عام 2015، اعتبرها معجبيه مسيئة لهم، وتنقيصا من قيمته.

    وقال محمد عبده في تصريحاته إن الراحل طلال مداح كانت تحيط به "بطانة فاسدة"، ما اعتبره إهانة في حق والده، بحسب صحيفة "الوطن" الكويتية.

    وقال عبد الله وفقا لصحيفة "الوطن" السعودية: "إن الجميع يؤكد ويجمع على فنية وجماهيرية محمد عبده باعتباره فنانا صاحب حضور وجماهيرية قوية في العالم العربي، غير أن الرجل لم يكن موفقا هذه المرة في تصريحاته في المقابلة التلفزيونية الأخيرة".

    وأضاف مداح "أن التصريحات التي أطلقها فنان العرب حول والده وتلك البطانة السيئة التي أوردها في لقائه التلفزيوني سيكون لها موقف في القريب العاجل على إحدى القنوات وذلك لإزالة الشك والدفاع عن نفسها وأيضا الفنان الراحل".    

    وردا عن سؤال من قناة "العربية" عن أكثر المطربين السعوديين الذين حازوا على إعجابه حاليا، قال محمد عبده إنه تستوقفه أغاني وليس أصوات، وأشار إلى أنه مازال حتى الآن الرائد في تقديم الأغاني الكلاسيكية والإبداعية. 

    ونفى محمد عبده في اللقاء، شائعة اعتزاله الفن، مؤكدا استمراره في تقديم الحفلات، ودلل على ذلك بأن الفنانين المصريين محمد عبد الوهاب وأم كلثوم، ظلوا يعملون بالفن حتى ماتوا.

    وقال: "لو كنت أفكر بالاعتزال لما أقمت حفلاتي بعد يومين من وفاتهم، وذلك بعد نهاية العزاء، وجمهوري وارتباطاتي ومواعيدي لا بد أن تكون مقدسة".

    وأضاف: "الفنان المستعير لفنه يعتزل لكن غيره لا، ولدينا أمثلة عظيمة جدا مثل عبد الوهاب وأم كلثوم أثناء حياتهم لم يعتزلوا حتى ماتوا".

    وانتشرت في الأيام الماضية أنباء حول اعتزال محمد عبده الغناء، خاصة بعدما عاش عدة أحداث مؤخرا، من بينها وفاة شقيقيه، وتقدمه في العمر، وتأثير ذلك على حالته الصحية.

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