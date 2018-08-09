دراسة تحذر: "الملابس الداخلية" تؤثر على الخصوبة عند الرجال

توصلت دراسة طبية حديثة إلى أن نوعية الملابس الداخلية لدى الرجال لديها تأثير كبير على الصحة الإنجابية لديهم.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فالذين يرتدون السراويل القصيرة الواسعة "الشورت" الواسع، كان يزيد تركيز حيواناتهم المنوية بنسبة 17%، مقارنة بمن يرتدون السراويل القصيرة الضيقة "البوكسر" الضيق.

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واعتمد باحثون من جامعة هارفارد، عينة من 656 رجلا، وأظهرت النتائج أن حركة الحيوانات المنوية لدى من يرتدون "الشورت" الواسع تزيد بنسبة 33%، بخلاف من يفضلون ارتداء "البوكسر".

وأضافت الدراسة، أن نوع الملابس يؤثر أيضا على الهرمون المنشط للحوصلة المعروف اختصارا ب"إف إس إتش"، وهو هرمون تناسلي مهم يؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية.

وأوضحت الباحثة في جامعة "هارفارد"، ليليا مينغيز ألاركون، أن بوسع الرجال أن يحدثوا تغييرا في وظائف الخصيتين من خلال اختيار السراويل القصيرة الواسعة، التي تفسح مجالا أكبر.

وتعد الدراسة الحديثة، أول بحث طبي يدرس عدة جوانب تناسلية، مثل إعادة إنتاج الهرمونات، والضرر الذي يصيب الحمض النووي في الحيوانات المنوية.

وتراوحت أعمار العينة المشمولة بالدراسة بين 18 و56 عاما، ارتادوا جميعا مستشفى "ماساشوستس" بين سنتي 2000 و2017، وكلهم أزواج يبحثون عن علاج لاضطرابات إنجابية.

وأخذت عينات من مني ودم الرجال في المستشفى، كما سألهم الأطباء بشأن الملابس الداخلية، التي ارتدوها خلال الأشهر الثلاثة السابقة.