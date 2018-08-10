طلاب مصريون يصممون سيارة تعمل بالهواء المضغوط (فيديو)

الطلاب المصريون قاموا بتنفيذ النموذج الأولي للسيارة، والتي تتسع لشخص واحد وتعمل بالأوكسجين المضغوط.

وتستطيع السيارة أن تسير بسرعة 40 كيلومترا في الساعة والسير لمسافة 30 كيلومترا، قبل أن تحتاج للتزود بالهواء المضغوط، بحسب ما صرح به الطلاب القائمون على هذا المشروع.

ويصل سعر المركبة إلى حوالي 1000 دولار أمريكي.

ويسعى المنفذون للمشروع على توسيعه من خلال جمع تمويل لمشروعهم، لإنتاج المركبة على نحو أكبر، بالإضافة لإمكانية تطوير العديد من الخصائص الموجودة فيها ومنها زيادة سرعتها لتصل إلى 100 كيلومتر في الساعة.