تسجيل
14:25 22 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    المغنية الأمريكية مادونا خلال حفل غنائي في نيويورك، عام 2007

    بعد تلقيها هجوما حادا بسبب أريثا فرانكلين... مادونا تدافع عن نفسها

    © AP Photo / Evan Agostini
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0

    دافعت "ملكة موسيقى البوب" الأمريكية، مادونا، اليوم الأربعاء، عن نفسها، بعد تلقيها انتقادات واسعة، بسبب أحدث ظهور لها في حفل توزيع جوائز "إم تي في" للأغاني المصورة.

    وتعرضت مادونا (60 عاما)، إلى هجوم عنيف على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الكلمة التي ألقتها في الحفل عن المطربة الأمريكية الراحلة، أريثا فرانكلين، والتي اعتبرها العديد أنها خصصتها لنفسها ومشوارها الغنائي، وليس لفرانكلين.

    المطربة الأمريكية مادونا خلال إلقائها كلمة عن المطربة الراحلة أريثا فرنكلين في حفل جوائز إم تي في, 20 أغسطس/آب 2018
    © REUTERS / Lucas Jackson
    "هذه وقاحة"... هجوم حاد على مادونا بسبب كلمتها عن أريثا فرانكلين
    وأكدت مادونا عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، أن القائمون على الحفل، طلبوا منها وبشكل مفاجئ، أثناء تقديمها لإحدى الجوائز، بأن تشارك مع الجمهور حكايات مرت بها في حياتها المهنية مرتبطة بأريثا فرانكلين، ولكنها لم تتمكن من فعل هذا خلال دقيقتين فقط، هو الوقت المسموح لها بالوقوف على خشبة المسرح.

    وردت مادونا باندهاش على مهاجميها، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام": "لقد طلب مني في الحفل تقديم جائزة "فيديو العام"، ثم طلبوا مني أن أشارك بأي حكايات مررت بها في حياتي المهنية مرتبطة بأريثا فرانكلين".

    وأردفت: "شاركت مع الجمهور جزءا من رحلتي الفنية، وشكرت أريثا فرانكلين على إلهامها لي على طول الطريق، ولم أكن أنوي أن أشيد بها، لأنه من المستحيل أن أفعل ذلك خلال دقيقتين فقط، وسط كل ذلك الضجيج الذي يحيطني، ولم يمكنني أن أوفيها حقها في هذا السياق أو تحت هذه الظروف".

    واختتمت مادونا بيانها: "ولسوء الحظ، معظم الناس يسارعون بإصدار الأحكام.. أنا أحب أريثا، وكل الاحترام لها".

    Im with the Winner!! The beautiful @camila_cabello! So proud of her! 🌈💕🎉. And just to clarify: I was asked to present video of the year by MTV! And then they asked me to share any anecdotes I had in my career connected to Aretha Franklin! I shared a part of my journey and thanked Aretha for inspiring me along the way. I did not intend to do a tribute to her! That would be impossible in 2 minutes with all the noise and tinsel of an award show. I could never do her justice in this context or environment. Unfortunately most people have short attention spans, and are so quick to judge. I love Aretha! R.E.S.P.E.C.T. 🙏🏼. I Love Camilla! Congrats! I LOVE my dress! AND. I love-L O V E!! ♥️ and there is nothing anyone can say or do that will change that. #vmas #postivevibes

    A post shared by Madonna (@madonna) on Aug 21, 2018 at 9:23am PDT

    وفي كلمتها لحفل جوائز "إن تي في" للأغاني المصورة، والتي استمرت 10 دقائق، تحدثت مادونا عن الأيام الأولى في مسيرتها كمغنية وراقصة طموحة، بما في ذلك اختبار أداء قدمت فيه أغنية فرانكلين "يو ميك مي فيل لايك إيه ناتشورال وومان/ جعلتني أشعر أني امرأة طبيعية).

    وفتح ذلك لها الباب للغناء في باريس، إلا أن مادونا تخلت عن كل ذلك للعودة للولايات المتحدة، وتعلم العزف على الغيتار، قبل أن تصبح واحدة من أكبر نجمات البوب في العالم.

    وقالت مادونا في كلمتها: "كل ذلك لم يكن ممكنا دون سيدة السول.. لقد قادتني لما أصبحت عليه اليوم، وأعلم أنها أثرت في كثيرين ممن في هذه القاعة الليلة، أود أن أشكر أريثا لأنها مكنتنا كلنا، احتراماتي.. تحيا الملكة".

    ​وتوفيت المغنية أريثا فرانكلين، ابنة رجل الدين التي منحها صوتها القوي لقب "ملكة موسيقى السول"، أمس الخميس 16 أغسطس/ آب، عن عمر بلغ 76 عاما.

    انظر أيضا:

    "هذه وقاحة"... هجوم حاد على مادونا بسبب كلمتها عن أريثا فرانكلين
    صوت الأذان... مادونا تفاجئ المغاربة بتصرف غريب (صور)
    بمناسبة عيد ميلادها الـ 60... مادونا تبدأ حملة لجمع تبرعات للأطفال في مالاوي (فيديو)
    مادونا: ابني سيكون رئيس الدولة المستقبلي
    ابنة مايكل جاكسون تجسد شخصية ملكة البوب مادونا في فيلم
    الكلمات الدلالية:
    أخبار مشاهير, أخبار فنية, مشاهير, حفل, مادونا, أمريكا, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    دراجة نارية كهربائية إج بولسار في معرض الانتاج المتطور لـ كلاشنيكوف في إطار المنتدى الفني العسكري الدولي الرابع آرميا 2018
    ليس فقط البنادق... "كلاشنيكوف" يعرض منتوجاته المتطورة الجديدة
    الأمن على الطريقة الإسرائيلية
    الأمن على الطريقة الإسرائيلية
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك