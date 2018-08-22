بعد تلقيها هجوما حادا بسبب أريثا فرانكلين... مادونا تدافع عن نفسها

وتعرضت مادونا (60 عاما)، إلى هجوم عنيف على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الكلمة التي ألقتها في الحفل عن المطربة الأمريكية الراحلة، أريثا فرانكلين، والتي اعتبرها العديد أنها خصصتها لنفسها ومشوارها الغنائي، وليس لفرانكلين.
وردت مادونا باندهاش على مهاجميها، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام": "لقد طلب مني في الحفل تقديم جائزة "فيديو العام"، ثم طلبوا مني أن أشارك بأي حكايات مررت بها في حياتي المهنية مرتبطة بأريثا فرانكلين".
وأردفت: "شاركت مع الجمهور جزءا من رحلتي الفنية، وشكرت أريثا فرانكلين على إلهامها لي على طول الطريق، ولم أكن أنوي أن أشيد بها، لأنه من المستحيل أن أفعل ذلك خلال دقيقتين فقط، وسط كل ذلك الضجيج الذي يحيطني، ولم يمكنني أن أوفيها حقها في هذا السياق أو تحت هذه الظروف".
واختتمت مادونا بيانها: "ولسوء الحظ، معظم الناس يسارعون بإصدار الأحكام.. أنا أحب أريثا، وكل الاحترام لها".
Im with the Winner!! The beautiful @camila_cabello! So proud of her! 🌈💕🎉. And just to clarify: I was asked to present video of the year by MTV! And then they asked me to share any anecdotes I had in my career connected to Aretha Franklin! I shared a part of my journey and thanked Aretha for inspiring me along the way. I did not intend to do a tribute to her! That would be impossible in 2 minutes with all the noise and tinsel of an award show. I could never do her justice in this context or environment. Unfortunately most people have short attention spans, and are so quick to judge. I love Aretha! R.E.S.P.E.C.T. 🙏🏼. I Love Camilla! Congrats! I LOVE my dress! AND. I love-L O V E!! ♥️ and there is nothing anyone can say or do that will change that. #vmas #postivevibes
وفي كلمتها لحفل جوائز "إن تي في" للأغاني المصورة، والتي استمرت 10 دقائق، تحدثت مادونا عن الأيام الأولى في مسيرتها كمغنية وراقصة طموحة، بما في ذلك اختبار أداء قدمت فيه أغنية فرانكلين "يو ميك مي فيل لايك إيه ناتشورال وومان/ جعلتني أشعر أني امرأة طبيعية).
وفتح ذلك لها الباب للغناء في باريس، إلا أن مادونا تخلت عن كل ذلك للعودة للولايات المتحدة، وتعلم العزف على الغيتار، قبل أن تصبح واحدة من أكبر نجمات البوب في العالم.
وقالت مادونا في كلمتها: "كل ذلك لم يكن ممكنا دون سيدة السول.. لقد قادتني لما أصبحت عليه اليوم، وأعلم أنها أثرت في كثيرين ممن في هذه القاعة الليلة، أود أن أشكر أريثا لأنها مكنتنا كلنا، احتراماتي.. تحيا الملكة".
وتوفيت المغنية أريثا فرانكلين، ابنة رجل الدين التي منحها صوتها القوي لقب "ملكة موسيقى السول"، أمس الخميس 16 أغسطس/ آب، عن عمر بلغ 76 عاما.
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