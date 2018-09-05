"سامسونغ" تعلن موعد إطلاق هاتفها الجديد القابل للطي

أعلن المدير التنفيذي لقسم الهواتف في شركة سامسونغ الكورية، دونغ دجين كو، عن موعد إطلاق هاتف سامسونغ الجديد من فئة "غالاكسي X" والذي سيكون بتصميم جديد، وذلك في مقابلة مع الموقع.

المدير التنفيذي تحدث عن عرض النموذج الجديد من الهاتف في شهر نوفمبر /تشرين الثاني من هذا العام، وسيكون العرض في مدينة سان فرنسيسكو الأمريكية.

© REUTERS / Lucas Jackson "سامسونغ" تزف بشرى سارة لكل عملائها في الإمارات

وسيتميز التصميم الجديد لهذا النوع من هواتف سامسونغ، بخاصية الطي.

وشرح المدير التنفيذي بأن الهاتف سيتميز بنفس الخواص والميزات التي وجدت في الهواتف السابقة، بالإضافة لإمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو، ولكن بطريقة مختلفة عن غيره من الهواتف.

وذكر بأن العديد من الإحصائيات والدراسات أظهرت رغبة الكثيرين من مستخدمي الهواتف، باستخدام الهواتف القابلة للطي.