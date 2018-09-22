فيديو تحول واكين فينيكس إلى "الجوكر" يثير جدلا على الإنترنت

أثار الفيديو، الذي شاركه المخرج الأمريكي، تود فيليبس، أمس الجمعة، عاصفة من التكهنات والتساؤلات، حول فيلمه الجديد، الذي يتناول ولأول مرة، أصول شخصية "الجوكر"، أشهر شرير في عالم القصص المصورة.

وشارك فيليبس، فيديو له عبر حسابه على "إنستغرام"، عبارة عن "اختبار كاميرا" للممثل الأمريكي، واكين فينيكس، وهو يتحول تدريجيا إلى "الجوكر"، العدو اللدود للبطل الخارق "باتمان"، في أحداث الفيلم الجديد.

ويقترب الفيديو من حصد مليون مشاهدة على "إنستغرام"، بعد طرحه أمس على موقع التواصل الاجتماعي الشهير.

وتساءل العديد من محبي القصص المصورة، عما إذا كان الماكياج الذي يظهر به واكين فينيكس في نهاية الفيديو، نهائي، أم أنه مؤقت، خاصة وأنه يجسد في إحدى مراحل العمل الفني، دور كوميديان فاشل، قبل أن يتحول إلى "الجوكر".

كما يرى البعض أن المخرج تود فيليبس، تسرع في إعطاء لمحات من فيلمه الجديد "الجوكر"، خوفا من أن يخيب توقعات الجمهور في النهاية، خاصة وأن الحديث عنه مازال مبكرا، وأنه سيطرح بالسينمات في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

يذكر أن تود فيليبس، والذي اشتهر من إخراجه للأفلام الكوميدية "ذا هانغ أوفر"، شارك متابعيه الأسبوع الماضي، لأول صورة لواكين فينيكس لشخصيته من الفيلم، قبل أن يتحول إلى "الجوكر"، والتي تحمل اسم "آرثر".

يذكر أن شخصية "الجوكر"، جسدها على شاشة السينما قبل واكين فينيكس، الممثلين جاك نيكلسون والراحل هيث ليدجر وجاريد ليتو.