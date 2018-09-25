تعرف على أكثر الشكاوى سخافة والتي تقدم بها سائحون خلال إجازتهم

مع قرب انتهاء موسم السياحة في العديد من دول العالم، نشرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية عددا من الشكاوى التي تعتبر الأغرب والأسخف، والتي تقدم بها السياح خلال عطلهم الصيفية.

فبحسب الصحيفة، فإن عددا من الشكاوى التي قدمها السياح خلال قضائهم لعطلهم الصيفية بلغت درجة من السخافة والغرابة.

© Sputnik . Vitaliy Belousov أكثر من 3 ملايين سائح زاروا موسكو خلال المونديال

فعلى سبيل المثال، اشتكى سائح زار شاطئ كورونال، من وجود حجر في الماء تسبب بإصابة في ساقه، واشتكى سائح آخر بأن الرمال التي كانت على الشاطئ لا تشبه تلك الموجودة على الكتيب السياحي للمنطقة.

واشتكت سائحة من ضرورة منع القيام بحمام شمسي على الشواطئ، كون زوجها بات ينظر لنساء آخريات على الشاطئ.

في حين اشتكى أحد السياح من من تسلق جبل "بن نيفيس"، كون الصعود إلى هناك ممل وطويل، يذكر بأن الجبل يمثل أعلى نقطة في بريطانيا.

في الوقت الذي اشتكى فيه سائح من الطعام الحار في مدينة غوا الهندية وكون جميع المطاعم هناك تقدم الكاري، في الوقت الذي وصف أحد السياح دار الأوبرا في سيدني الأسترالية بـ"قشرة بيضة غبية".

كما أصيب أحد السياح بخيبة أمل على حد قوله، بعدما حلم بزيارة متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس، وشعر هناك بالملل.