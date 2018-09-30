ملكة جمال عراقية باكية تارة فارس: من يحرص على قتلنا مصيره جهنم (فيديو)

عبرت عارضة الأزياء، وملكة جمال العراق لعام 2015، شيماء قاسم عن بالغ حزنها لوفاة عدد من رفيقاتها، خلال عمليات الاغتيال الأخيرة التي تشهدها محافظة البصرة حاليا.

وشاركت شيماء قاسم مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، قالت فيه باكية: "هل ذنبنا أننا خرجنا على الإعلام وأصبحنا مشهورين ليتم ذبحنا".

ولفتت شيماء إلى حزنها الشديد عندما رأت شارة سوداء على صور رفيقاتها رفيف الياسري، ورشا الحسن، وتارة فارس، مؤكدة أن كل من يصفهن بالـ"عاهرات" ويحرض على قتلهن دون حق، هو "في جهنم وبئس المصير".

وشهد العراق في الفترة الأخيرة حوادث قتل واغتيال طالت العديد من الشهيرات، وكان آخرهن وصيفة ملكة جمال العراق لعام 2015 تارة فارس.

يذكر أن محافظة البصرة، شهدت احتجاجات أضرم خلالها محتجون النار في عدد من المباني الحكومية والسياسية، وكذلك القنصلية الإيرانية ومقرات لميليشيات "الحشد الشعبي"، بعد مقتل أشخاص في مواجهات مع الشرطة.

وفي يوم الخميس الماضي، اغتيلت عارضة الأزياء العراقية، تارة فارس، في سيارتها وسط بغداد.

ووجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وزارة الداخلية بالتحقيق في جرائم الاغتيال والخطف التي شهدتها مدينتي البصرة وبغداد.