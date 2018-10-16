"اليخت الخفي"...لمحبي الرفاهية والخصوصية (فيديو)

هل تخيلت يوما الإبحار على متن يخت يشعرك بأنك تقف على الماء، هذا ما سيوفره لك اليخت الجديد المعروف باسم "السراب"، والذي يصل طوله لـ100متر.

اليخت الجديد وبتكلفة تصل لـ263 مليون دولار، سيكون يختا مخفيا مغلفا بالمرايا التي تعكس صورة البحر للذين يرغبون بسرقة النظر على اليخت.

حيث لن يتمكن الأشخاص الذين يبعدون 50 مترا من رؤية اليخت، بحسب ما نشرت صحيفة " الديلي ميل" البريطانية.

ويصل وزن اليخت لـ4200طن، بالإضافة لأنه سيتكون من 6 طوابق، كما يمكنه الإبحار بسرعة تصل لـ19 عقدة أي ما يعادل 35 كيلومترا في الساعة.

كما سيتم تجهيزه بمهبط للطائرات ومنتجع صحي وسينما.

بقي أن نذكر بأن تصميم وبناء القارب سيتم بالتنسيق بين شركتي "Fincantieri" الإيطالية، المتخصصة بصناعة السفن وشركة "Van Geest Designs" الهولندية للتصاميم.

وفي حال اعتماد السعر الحالي، فإن ذلك سيدخل اليخت ضمن قائمة أغلى 10 يخوت في العالم.