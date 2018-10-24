"هل تحلم بأن تصبح مليارديرا"...سحب الجائزة الأكبر في تاريخ اليانصيب

قال منظمو المسابقة الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة بأن السحب تم على أكبر جائزة في تاريخ المسابقة، والبالغة قيمتها 1.6مليار دولار، في يانصيب "ميغا ميليونز".

© AFP 2018 / Miguel Medina ارتفاع قيمة جائزة يانصيب في أمريكا إلى 455 مليون دولار

وبحسب المنظمين القائمين على المسابقة، فإن البطاقة التي حملت كراتها أرقام "5,28,62,65,70 والكرة الكبيرة ذات الرقم 70" هي الفائزة.

ولم يتحدد الفائز بعد بانتظار الساعات القادمة للإعلان عن اسم الرابح بحسب المنظمين المسؤولين عن السحب.

وسيتم اليوم الأربعاء سحب يانصيب مسابقة أخرى تعرف باسم "باوربول"، وستصل الجائزة الكبرى فيها إلى رقم قياسي، أكثر من 600 مليون دولار.

وأخيرا، قامت أكبر شركتي يانصيب في الولايات المتحدة الامريكية وهما "ميغا ميليونز" وباوربول" بتغيير قواعد السحب، حيث أصبح الفوز بالجائزة الكبرى بشكل فردي أصعب وأقل حظا.

ومع ذلك جذب السحب أعدادا أكبر من الراغبين بالمشاركة للفوز بالجائزة الكبرى.

وفي حال لم يفز أحد بجائزة 1.6 مليار، فإن مبلغ الجائزة في السحب التالي سيرتفع ليصل لـ2 مليار دولار.