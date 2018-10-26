حقيقة وفاة الممثل المصري كريم عبد العزيز

انتشرت خلال الفترة الماضية أنباء تفيد بوفاة الممثل المصري، كريم عبد العزيز، وهو ما أثار صدمة كبيرة بين معجبيه وفي الوسط الفني العربي.

ولكن خرجت الصفحة الرسمية لكريم عبد العزيز على "فيسبوك"، أول أمس الأربعاء، لتنفي الشائعة، وتؤكد أنه يواصل تصوير فيلم جديد له، ونعتت من أطلقوا الشائعة بـ "المخبولين".

وكتبت الصفحة: " النجم كريم عبد العزيز بخير تماما والحمد لله ولا داعي للشائعات التي يطلقها بعض المخبولين…غدا سيواصل تصوير فيلمه نادي الرجال السري ان شاء الله".

وفيلم "نادي الرجال السري" من تأليف أيمن وتار ومن إخراج خالد الحلفاوي، ويشارك في بطولته غادة عادل وماجد الكدواني وخالد الصاوي وبيومي فؤاد.

يذكر أن آخر عمل فني لكريم عبد العزيز هو الجزء الأول من مسلسل "الزيبق"، الذي عرض في رمضان 2017، وأحداثه مستوحاة من ملفات المخابرات المصرية.

وكريم عبد العزيز (43 عاما) هو نجل المخرج المصري، محمد عبد العزيز، صاحب العديد من الأفلام العربية الشهيرة، منها "خللي بالك من عقلك" و"عصابة حمادة وتوتو"، من بطولة عادل إمام.