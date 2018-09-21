موقف محرج لعادل إمام في افتتاح "الجونة السينمائي"... ماذا فعلت مايا دياب معه (فيديو)

موقف محرج، تعرض له الممثل المصري، عادل إمام، فور وصوله إلى حفل افتتاح الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي، أمس الخميس.

وعندما خرج عادل إمام (78 عاما) من السيارة التي أوصلته لمقر المهرجان، تعثر وكاد أن يقع، لولا مسارعة المحيطين من حوله بالإمساك به.

وحرصت مقدمة المهرجان، الإعلامية اللبنانية، ريا أبي راشد، على تحية عادل إمام الشهير بـ "الزعيم"، والذي حضر تلبية لدعوة صديقه، رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس.

يذكر أن عادل إمام تم تكريمه عن مجمل أعماله الفنية، في الدورة الأولى لمهرجان الجونة السينمائي، العام الماضي.

​وما أن التقت المطربة اللبنانية مايا دياب، بعادل إمام في افتتاح المهرجان، على السجادة الحمراء، حتى قبلت يديه، في لقطة أصبحت متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن عادل إمام دائما ما يشيد بجمال مايا دياب، وأعرب عن رغبته في التعاون معها فنيا.

​ويعرض مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية، 18 فيلما خارج المسابقة الرسمية، و23 فيلما في مسابقة الأفلام القصيرة، و12 فيلما بمسابقة الأفلام التسجيلية، و15 فيلما بمسابقة الأفلام الروائية، ليتجاوز العدد الإجمالي للأفلام المعروضة هذا العام 80 فيلما تم ترجمة النسبة الأكبر منها.

ويعقد ضمن فعاليات المهرجان لقاءات مع المخرجين والمنتجين وأبطال هذه الأفلام، في محاولة لتعزيز فرص أكبر للجمهور المتعطش للسينما لمشاهدة نجوم الفن وصناع السينما وهم يتحدثون عن أعمالهم وتجاربهم الفنية.

وتضم لجنة تحكيم المهرجان 16 سينمائيا من مختلف تخصصات صناعة السينما ليكونوا أعضاء لجان مسابقات كل من الأفلام الروائية الطويلة، والأفلام الوثائقية، والأفلام القصيرة.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المنتج الكرواتي سيدومير كولر، صاحب الفيلم المتوج بالأوسكار"أرض لا أحد" رئيسا وتضم في عضويتها الكاتب الإيطالي كارلو شاتريان، والمخرج وكاتب السيناريو السريلانكي فيموكتي جاياسوندارا، والفنان والمنتج المغربي أحمد المعنوني، والفنان الفلسطيني الذي رشح لجائزة الجولدن جلوب علي سليمان، والمخرجة الجورجية أنا أوروشادزه، والنجمة منى زكي".