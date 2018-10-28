بطلة "لعبة العروش"مارست هذا الفعل للفوز بدور "أم التنانين"

حازت الممثلة البريطانية، إميليا كلارك، على شهرتها الواسعة حول العالم، بفضل تجسيدها لدور "أم التنانين" في المسلسل الحائز على الجوائز "Game of Thrones" أو "لعبة العروش"، ولكنها فازت به بعد عناء.

وكشف صناع المسلسل ديفيد بينوف ودي. بي. وايس، على هامش تسلم إميليا كلارك لجائزة "أفضل فنان بريطاني للعام"، في حفل جوائز "بريتانيا" أول أمس الجمعة، عن كواليس حصول إميليا كلارك (32 عاما)، على دور "أم التنانين"، وفقا لمجلة "فارايتي" الأمريكية.

وقالا إنه على الرغم من مشاهد رئيس شبكة " إتش بي أو " العارضة للمسلسل، لأداء إميليا كلارك في الحلقة التجريبية، إلا أنه لم يكن راضيا، وطلب أن تؤدي تجربة أداء ثانية أمامه في مكتبه بمقر الشبكة.

وتذكر وايس أن أجواء التجربة كانت الأكثر قتامة، وذلك لأن أضواء مكتب رئيس الشبكة كانت معتمة، وكان هو لا يبتسم، عكسه هو وديفيد بينوف وإميليا كلارك.

وبعد أن قرأت إميليا كلارك نصوصا من سيناريو المسلسل أمام رئيس "إتش بي أو"، ظل الأخير عابسا، فما كان من ديفيد بينوف أن طلب منها الرقص، فأدت رقصة الروبوت الشهيرة.

وبعدما انتهت من أداء الرقصة، لم يملك رئيس شبكة "إتش بي أو" سوى الابتسام، وفازت إميليا كلارك بدور "أم التنانين" بعد مرور 10 ثواني من مغادرتها مكتبه.