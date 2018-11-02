شاهد رد فعل مصارعين عالميين عند تقديم وجبة "مفطح" السعودية لهما

استضاف أحد البرامج السعودية، نجمي المصارعة الحرة العالميين، دولف زيغلر، ودرو ماكنتاير، على هامش مشاركتهما في مهرجان "الجوهرة الملكية"، المقام في الرياض، اليوم الجمعة.

وفي نهاية برنامج "طارق شو"، المذاع على فضائية "روتانا خليجية"، دعا مقدم البرنامج، طارق الحربي، كلا من زيغلر وماكنتاير، لتناول وجبة "مفطح" سعودية.

وبعد أن جلسا على الأرض، بدت ملامح الدهشة على وجوه دولف زيغلر ودرو ماكنتاير، عندما طلب منهما تناول الطعام بالأيدي، وليس بواسطة أدوات المائدة.

وعندما أخبرا مقدم البرنامج أن الطعام ساخنا للغاية، رد عليهما مازحا، بأنهما كيف لا يتحملان سخونة الطعام رغم أنهما مصارعان قويان.

​وسيقام مهرجان "الجوهرة الملكية" أو "Crown Jewel"، الجمعة الموافق 2 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في استاد جامعة الملك سعود العاصمة السعودية الرياض.

ويشارك في المهرجان، العديد من أبرز نجوم مصارعي "WWE"، مثل أندرتيكر، وتريبل إتش، وبروك ليزنر، ودولف زيغلر، وذا ميز، وراندي أورتون.

ويعد هذا ثاني حدث يقام في المملكة العربية السعودية، كجزء من الشراكة الطويلة الأمد بين "WWE" والمملكة، من بعد مهرجان "أعظم رويال رامبل"، الذي أقيم في شهر أبريل/نيسان.