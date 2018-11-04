شاهد... ماذا فعل الروس في أمريكا بمناسبة "يوم الوحدة الوطنية" الروسي

في وسط مدينة نيويورك، وتحديدا في التايمز سكوير، نظم مجموعة من الشباب الروس، الذين يقيمون في أمريكا، كرنفال "نحن معا" تكريما لليوم الوطني للوحدة.

ووفقا لموقع "Life.ru"، أثناء الاحتفالات أدى الشباب الروس أغاني "فالينكي" و"كاتيوشا" والعديد من الأغاني الروسية الشهيرة الأخرى. وشاركهم السياح المتواجدين في المنطقة الاحتفالات في أجواء مرحة.

ووفقا لأحد منظمي الكرنفال، رئيس جمعية "الشباب الروسي في أمريكا" إيغور كوتشان، أقيم هذا الحدث بإذن من السلطات المحلية.

وأضاف كوتشان، "الآن، وأكثر من أي وقت مضى، علينا إظهار وإثبات وحدة روسيا، متمثلة في (الروس، والبيلاروسيين، والأوكرانيين، التتار، القوقازيين، وغيرهم)، فالجميع يعيشون ويقيمون علاقات صداقة هنا أيضا في نيويورك".

وأشار كوتشان إلى أنه، من الممكن مع مرور الوقت، أن يتم تنظيم مثل هذه الكرنفالات تكريما للعطلة في مدن أمريكية أخرى.

وفي وقت سابق، أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في احتفالات عيد الوحدة الوطنية اليوم الأحد.

وأضاف الكرملين في بيان، أن "الفعاليات الاحتفالية ستبدأ بوضع الزهور على نصب لينين في الميدان الأحمر بموسكو، مضيفا أن بوتين سيقدم لاحقا جوائز المساهمة في تعزيز وحدة الأمة الروسية وجوائز دولة للمواطنين الأجانب لمساهمتهم في تعزيز السلام والصداقة والتعاون والتفاهم المتبادل بين الشعوب ونشر اللغة والثقافة الروسية في الخارج.