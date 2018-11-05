بالفيديو... نوع جديد من الحمير يسمى "زونكي"

وبحسب صحيفة ذا إندبندننت البريطانية، وضعت السيدة البريطانية التي تملك مزرعة في منطقة "ساوث بارو" في إنجلترا، من تضع أنثى حمار وحشي تدعى "زيغي" وتبلغ من العمر 6 سنوات، بين 9 حمير عادية للتزواج والحصول على نوعية جديدة بين الفصيلتين.

وأفادت الصحيفة، أن السيدة ظلت تحاول إتمام التزواج بين الفصيلتين لمدة 6 سنوات حتى استطاع حمار عمره 4 سنوات يدعى "راغ" أن يقوم بالتزواج مع الأنثى "زيغي".



في الثاني من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، ولد الحمار النادر جدا "زيبي"، ولفت الأنظار حيث جمع بين شكل الحمير العادية مع خطوط في أسفل جسمه تشبه تلك الموجودة في الحمير الوحشية.

ويعرف هذا النوع من الحيوانات باسم "زونكي" إذ يجمع بين "دونكي" التي تعني حمارا بالإنجليزية و"زيبرا" التي تعني حمارا وحشيا، "Donkey + Zebra = Zonkey".

"ولا يوجد في بريطانيا سوى حيوان ثان فقط يشبه "زيغي" ويدعى "زامبي" ويعيش في محمية طبيعية في شروبشاير.