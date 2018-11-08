شاهد... مباراة مصارعة نسائية تنتهي بتحول دراماتيكي ودموع

شهدت مباراة في المصارعة الحرة للنساء، أقيمت هذا الأسبوع في المملكة المتحدة، تحولا دراماتيكيا، شغل بال رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

افتتحت حلقة برنامج "راو"، التي أذيعت الإثنين، من المملكة المتحدة، بين المصارعات ساشا بانكس وبايلي وناتاليا ضد الفريق النسائي الملقب بـ "ذا رايوت سكواد".

وبعد أن كاد فريق ناتاليا وبايلي وساشا بانكس أن يقترب من الفوز في المباراة، بدر من إحدى عضوات الفريق المنافس حركة غير متوقعة، أدت لإلغاء المباراة.

إذ قامت إحدى عضوات فريق "ذا رايوت سكواد" بتحطيم نظارة الشمس الخاصة بوالدة ناتاليا الراحل، الذي كان مصارعا شهيرا، وكانت تتفاءل بها عند دخولها الحلبة.

فانهارت ناتاليا ودخلت في نوبة من البكاء، حزنا على فقدانها لنظارة والدها الراحل، وقامت صديقتيها، بايلي وساشا بانكس بمواساتها، في لقطات أثارت مشاعر المشاهدين على الإنترنت.

ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة انتقام ناتاليا ممن حطمت نظارة والدها، في مباراة سيتم جدولتها ضمن أحد مهرجانات المصارعة المتاحة للمشاهدة مقابل الدفع.