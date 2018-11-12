كاميرا صينية تعمل بـ"عدسات كانون" الاحترافية (فيديو)

ذكر موقع "بيتا بيكسل" أن شركة "يونغنيو" الصينية كشفت عن كاميرا متطورة تحمل اسم "واي إن — 450" قوتها 16 ميغا بيكسل، يمكنها أن تعمل بنظام "أندرويد - 7.1"، وذاكرة مؤقتة سعتها 3 غيغابايت" وذاكرة تخزين سعتها 32 غيغابايت، إضافة إلى إمكانية تزويدها بذاكرة خارجية.
Yongnuo’s YN450 Mirrorless Camera: 4/3 Sensor, Android OS, EF Lenses, 4K Best Senior Pictures Photographer 940-300-5347 Denton Portrait Studio & Flower Mound Senior Pictures. George Dean Photography 4210 Interstate 35 Frontage Road Denton, TX 76207. (940)-300-5347 pic.twitter.com/s3dSR3ZVJa— George Dean (@georgedean) November 3, 2018
ويمكن للكاميرا تصوير فيديوهات عالية الجودة، وهي مجهزة بكاميرا أمامية لالتقاط صور سيلفي 8 ميغا بيكسل.
ولفت الموقع إلى أن الكاميرا مجهزة بشاشة رقمية باللمس (5 بوصة)، إضافة إلى امتلاكها ميكروفون، ومصدران للضوء، وبطارية قوية.
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