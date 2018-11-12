كاميرا صينية تعمل بـ"عدسات كانون" الاحترافية (فيديو)

كشفت شركة صينية عن كاميرا رقمية متطورة يمكنها أن تستخدم عدسات كانون الاحترافية "إيه إف".

ذكر موقع "بيتا بيكسل" أن شركة "يونغنيو" الصينية كشفت عن كاميرا متطورة تحمل اسم "واي إن — 450" قوتها 16 ميغا بيكسل، يمكنها أن تعمل بنظام "أندرويد - 7.1"، وذاكرة مؤقتة سعتها 3 غيغابايت" وذاكرة تخزين سعتها 32 غيغابايت، إضافة إلى إمكانية تزويدها بذاكرة خارجية.

Yongnuo’s YN450 Mirrorless Camera: 4/3 Sensor, Android OS, EF Lenses, 4K Best Senior Pictures Photographer 940-300-5347 Denton Portrait Studio & Flower Mound Senior Pictures. George Dean Photography 4210 Interstate 35 Frontage Road Denton, TX 76207. (940)-300-5347 pic.twitter.com/s3dSR3ZVJa — George Dean (@georgedean) November 3, 2018

ويمكن للكاميرا تصوير فيديوهات عالية الجودة، وهي مجهزة بكاميرا أمامية لالتقاط صور سيلفي 8 ميغا بيكسل.

ولفت الموقع إلى أن الكاميرا مجهزة بشاشة رقمية باللمس (5 بوصة)، إضافة إلى امتلاكها ميكروفون، ومصدران للضوء، وبطارية قوية.