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21:09 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    قرود مستنسخة ورقصة ميشيل أوباما... شغلا اهتمام الملايين (فيديو)

    © REUTERS / TOBY MELVILLE
    منوعات
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    قرود مستنسخة ورقصة ميشيل أوباما، كانا من بين أفضل الفيديوهات التي شغلت بال العالم خلال عام 2018.

    كشفت وكالة "رويترز" للأنباء، عن قائمتها لأفضل فيديوهات 2018، والتي حازت على مشاهدات عالية.

    قرود مستنسخة

    تمكن علماء صينيون في 2018 من استنساخ أول قرود، بواسطة نفس التقنيات التي تم استخدامها لاستنساخ النعجة دوللي منذ عقدين من الزمان.

    ودخل القردان زونغ زونغ وهوا هوا التاريخ، باعتبارهما أول قرود يتم استخدامهما من خلايا ليست خلية جينية.

    وأشار العلماء من معهد شانغهاي في الصين، إلى أنهم اتبعوا في استنساخهم للقرود قواعد دولية خاصة بأبحاث الحيوان، والتي أرستها المعاهد الأمريكية الوطنية للصحة.

    حظر "السيلفي"

    شهدت الدورة الـ 71 لمهرجان "كان" السينمائي الدولي، أول تطبيق لقرار القائمين عليه، بحظر التقاط المتفرجين والحاضرين لصورا ذاتية "سيلفي" على السجادة الحمراء.

    وعلل القائمون اتخاذهم لذلك الإجراء هذا، بضرورة إنهاء "الفوضى العارمة التي يثيرها هذا الأمر خلال استعراض المشاركين" على السجادة الحمراء.

    كما أكدوا أن صور "السيلفي" يخالف سمعة مهرجان "كان"، بكونه أنيقا وتقديريا لضيوفه.

    رقصة ميشيل أوباما

    تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال 2018، فيديو رقص "سيدة أمريكا الأولى" السابقة، ميشيل أوباما، مع طفلة صغيرة تبلغ عامين. 

    ونالت باركر كايري، الطفلة شهرة تخطت الآفاق خلال الأسبوع الحالي، بعدما ظهرت وهي ترقص مع ميشيل، خلال حفل لألبوم الشخصيات الوطنية. 

    وقامت السيدة ميشيل أوباما بمشاركة الصور والفيديو بنفسها، وهي ترقص مع باركر بعد اجتماع مع الطفلة التي اختارها برنامج خاص للأطفال للظهور معها.     

    ترميم وجه أثري

    عاد العلماء بناء وجهها لإظهار كيف كان يبدو شكل الناس في العصر الحجري الوسيط قبل نحو 7 آلاف سنة من الميلاد. لكنها لا تبدو سعيدة. بحسب ما ذكرته "رويترز".

    قام الفريق الذي يقوده أستاذ تقويم الأسنان في جامعة أثينا مانوليس، باباجريكوراكيس، بإعادة تشكيل الوجه باستخدام السيلكون في قالب من الصلصال احتوى على 26 عضلة.

    الزفاف الملكي

    جذب الزفاف الملكي البريطاني، للأمير هاري وميغان ماركل أنظار الملايين حول العالم، واللذان احتفلا بدخولهما "القفص الذهبي" في قلعة ويندسور في 19 مايو/ أيار.

    وكانت أكثر اللقطات التي حازت على اهتمام العالم من الزفاف الملكي، هو لحظة خروج العروسان من الكنيسة وتبادلا القبلات.

    بحر أزرق كهربائي

    اختارت "رويترز" هذا المشهد النادر، لموجات قبالة سواحل جزيرة أنغلسي، وهي تحول إلى اللون الأزرق الكهربائي المتوهج، بسبب نوع من العوالق فيه، التي تطلق آلية دفاعية لإبعاد الحيوانات المفترسة عنها.

    صداقة غير مألوفة

    انجذب العالم لمشهد نادر الحدوث، وهو لصداقة غير مألوفة جمعت بين مجموعة من الجراء مع صغار أسد ونمر، داخل حديقة حيوان في الصين.

    وتكفلت الكلبة والدة الجراء بإرضاع جميع الصغار، بما فيهم الأسد والنمر.

     

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    السيلفي, أخبار الزفاف الملكي, حصاد العام, استنساخ, رويترز, ميغان ماركل, الأمير هاري, ميشيل أوباما, أمريكا, الولايات المتحدة الأمريكية
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