بعد تهديده بـ"قطع رأسه"... راغب علامة ينشر فيديو اعتداء وحشي مفزع

شارك المطرب اللبناني راغب علامة، مع متابعيه، اليوم الخميس، مقطع فيديو لاعتداء وحشي مفزع، عبر حسابه على "تويتر".

وتظهر في الفيديو سيدة تتعرض لاعتداء وحشي من جانب أحد الأشخاص، أمام أحد المصاعد، قبل أن يقوم بسرقتها ويفر هاربا بفعلته.

وكان راغب علامة قد نشر الفيديو، ولكنه حذفه بعدما أشار معه في البداية إلى أنه وقع في لبنان، ولكنه أعاد نشره مرة أخرى، بعدما اتضح أن الواقعة حدثت في دولة أخرى.

وقال المطرب اللبناني موضحا: "عندما وصلني هذا الفيديو وقالوا إنه في بيروت خفت على الناس في وطني ونشرته للتنبيه… الآن والحمد لله ظهر بأن هذا الفيديو خارج لبنان كما نشرت مديرية قوى الأمن الداخلي مشكورة…. اقتضى التوضيح… لكن على كل إنسان خصوصا السيدات الانتباه، فهكذا حادث ممكن أن يحدث في أي مكان".

عندما وصلني هذا الفيديو و وقالوا انه في بيروت خفت على الناس في وطني ونشرته للتنبيه… الان والحمد لله ظهر بان هذا الفيديو خارج لبنان كما نشرت مديريه قوى الامن الداخلي مشكورة…. اقتضى التوضيح… لكن على كل إنسان خصوصا السيدات الانتباه فهكذا حادث ممكن ان يحصل في اي مكان… pic.twitter.com/SuNn0hMllu — Ragheb Alama (@raghebalama) December 13, 2018

انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر اعتداء أحد الاشخاص على امرأة بالضرب والسرقة امام مصعد كهربائي، وأن هذه الحادثة حصلت في بيروت.

تؤكد المديرية العامة لـ #قوى_الأمن الداخلي، حصولها في ألبا يوليا-رومانيا، فاقتضى التوضيح. pic.twitter.com/EYxHfRLCkx — قوى الامن الداخلي (@LebISF) December 12, 2018

​ويأتي نشر راغب علامة لفيديو السرقة، بعد أيام من أزمة مطالبة نائب لبناني بقطع رأسه، على إثر عرض أحدث أغنياته "طار البلد".

وتحث أغنية "طار البلد" الشعب اللبناني على التحرك ضد الفساد وطغيان الأزمات المعيشية.

وكان علامة قد نشر هذه الأغنية، في وقت فشلت فيه الأطراف السياسية في لبنان في الاتفاق على حكومة ائتلافية جديدة بعد أكثر من سبعة أشهر على الانتخابات رغم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الملحة.