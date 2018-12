في افتتاح مهرجان الإسكندرية الدولي... أصالة بفستان أبيض وتكريم فنانة سعودية (صور)

View this post on Instagram

بعض الصور من مهرجان الاغنيه بالاسكندريه بمشاركه السفاره السعوديه وتكريم بعض الفنانين العرب ومن ضمنهم انا بكل تواضع يوم جميل وزادني شرف وجودي بمصر شكراااا للجميع #waed #وعد#مهرجان_الاغنيه_الاسكندريا

A post shared by WAED🇸🇦 (@waedhanan) on Dec 15, 2018 at 3:06pm PST