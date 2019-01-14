بالفيديو... كايلي جينر تنتقم من "البيضة" التي اكتسحتها على "إنستغرام"

قررت عارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كايلي جينر، أن تنتقم من البيضة التي تفوقت عليها من حيث عدد المشاهدات على "إنستغرام".

وشاركت جينر التي هي الأخت الصغرى لكيم كارداشيان، فيديو لها عبر "إنستغرام"، وهي ممسكة ببيضة وتوجه حديثها إلى الجمهور قائلة: دعونا نتحسس حرارة الأرض في البداية.. إنها ساخنة"، وكسرت كايلي البيضة على الأرض مثلما نكسرها في طاسة القلي.

ويبدو أن الفيديو الجديد لكايلي جينر يقترب من تخطي عدد مشاهدات البيضة، إذ أنه اجتاز 20 مليون مشاهدة، بينما اجتازت صورة البيضة أكثر من 31 مليون مشاهدة.

وكانت صورة البيضة قد سحبت البساط من تحت أقدام عارضة الأزياء كايلي جينر، التي حققت صورتها مع ابنتها أكثر من 18 مليون إشارة إعجاب.

ونشرت صفحة "world_record_egg" ، البيضة الأكثر شعبية على الإنترنت، وهي مجرد بيضة حمراء بسيطة للغاية وليس فيها أي شيء يثير الاهتمام.

ومع الصورة، نشر الحساب: "دعونا نسجل رقما قياسيا جديدا لأكثر صورة تحقق إعجابا على إنستغرام، ونحطم رقم كايلي جينر البالغ 18 مليونا".

يذكر أنه للعام الثاني على التوالي، احتفظت كيندل جينر، عارضة الأزياء الشابة (23 عاما) والأخت الصغرى لكيم كارداشيان، بتصدرها قائمة أعلى عارضات الأزياء أجرا، وذلك بأجر بلغ 22.5 مليون دولار، بفضل عقودها مع علامات تجارية عالمية، مثل "إيستي لودر" و"كالفن كلاين" و"أديداس".