فشل مزاد ألماني لبيع لوحات تعود إلى هتلر

وكشفت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، السعر الابتدائي للوحات هتلر حيث يتراوح بين 21 و50 ألف دولار للوحة.
فشل مزاد على لوحات هتلر في #ألمانيا— الجريدة (@aljarida) ١٠ فبراير ٢٠١٩
— بعدما صادرتها السلطات لشكوك حول صحة نسبهاhttps://t.co/3JWmm9ksyC pic.twitter.com/29B2lqkxl4
وكان 32 شخصا قدموا عشرات الأعمال الفنية المختلفة التي يزعم أنها تعود لهتلر، ولكن تحيط شكوك بشأن هذا الزعم.
وتمكن الادعاء العام الألماني من مصادرة 63 من هذه اللوحات والأعمال الفنية "الهتلرية"، كانت لدى دار المزادات العلنية، وأوقفت بيعها.
وفتح مكتب الادعاء العام في نورمبرغ تحقيقا ضد أشخاص مجهولين على خلفية شكوك بتقديم وثائق مزيفة ومحاولة الخداع.
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