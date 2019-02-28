امرأة تخضع قطتها "القبيحة" لعملية تجميل

أنفقت امرأة صينية مبلغ 10 آلاف يوان أي ما يعادل حوالي 1500 دولار أمريكي على إجراء جراحة تجميلية لقطتها "القبيحة".

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أرسلت امرأة من نانجينغ بمقاطعة جيانغسو قطتها لإجراء جراحي لتصحيح شكل العينين.

وقال الأطباء في المستشفى البيطري Rupeng Pet Hospital، حيث أجريت العملية الجراحية، إن عمليات التجميل شائعة بين الكلاب، إلا أن الأطباء نوهوا أن التخدير يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية لدى القطط.

— Daily Mail Online (@MailOnline) February 27, 2019

ويقوم أصحاب الحيوانات الأليفة بتغيير شكل عيون الحيوانات بهدف المشاركة في المعارض والمسابقات.

وأثار فعل المرأة غضبا عارما بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بعضهم "بالوحشية ".

وكتب بعض المستخدمين: "أصبح القط لا يشبه نفسه إطلاقا. هذا تعذيب حقيقي".

واشتكى بعض آخر:"هذا هو العنف الحقيقي ضد الحيوانات ومشاعرها".

وفي وقت سابق من شهر شباط / فبراير، قامت فتاة تايلاندية بتلوين آذان كلبها باللون الوردي مستخدمة صبغة للشعر البشري، الأمر الذي أدى إلى حدوث تغييرات في شكل الأذنين، وبعد عدة أيام خسر الكلب إحدى أذنيه.