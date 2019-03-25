بالفيديو والصور... "أبل" تكشف عن مفاجآت مبهرة في مؤتمرها السنوي

كشفت شركة "آبل" عن مجموعة من منتجاتها الجديدة، في المؤتمر، الذي أقامته، اليوم الاثنين 25 مارس/ آذار الجاري.

وشملت منتجات الشركة الجديدة خدمة إخبارية، وبطاقة ائتمان رقمية، وخدمة فيديو، على غرار "نتفلكس"، إضافة إلى خدمة ألعاب مدفوعة، بحسب شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية.

وتتميز خدمة "أبل" الإخبارية الجديدة تصفح أكثر من 300 مجلة مختلفة، حيث يتم عرض المجلات "Apple News+" من خلال تبويب جديد يظهر في تطبيق الأخبار يدعى (News+)، وتتوفر تلك الخدمة برسوم شهرية 9.99 دولار لتتيح للمستخدم تصفح كامل المحتوى من المجلات والمواقع الإخبارية المدفوعة.

Our first look at the many new series coming to Apple TV+ pic.twitter.com/3znkv5Ipw4 — Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) March 25, 2019

وهذه الخدمة يمكن استخدامها مباشرة، وتتيح شهرا مجانا للتجربة.

Oprah Winfrey, Steven Spielberg and Jennifer Aniston were among the speakers at Apple's star-studded event in Cupertino, Calif., on Monday, where the tech giant announced three new subscription services, including a TV streaming competitor to Netflix and an Apple credit card. pic.twitter.com/b9mQuweFCs — CBS Evening News (@CBSEveningNews) March 25, 2019

وكشفت الشركة عن "Apple Pay"، وشملت أكثر من 10 مليار عملية دفع من خلالها، حتى الوقت الحالي، إضافة إلى بطاقة الائتمان Apple Card حيث يتم الاشتراك فيها من خلال الآيفون، وتتميز بإزلة رسوم الاستخدام وخفض معدلات الفائدة وتعزيز الحماية، وهي متاحة في كل دولة تدعم خدمة (آبل باي)، التي ستصل نهاية السنة إلى 40 دولة، كما أعلنت عن خدمة Arcade وهي خدمة لعب مدفوعة باشتراكات ومتاحة على الهواتف الذكية والحواسب.

— Apple TV+

— Apple News+

— Apple Card

— Apple Arcade

Here's everything Apple announced on Monday. #AppleEvent https://t.co/heHBECLtIq pic.twitter.com/qyBaD0KCPa — CNBC (@CNBC) March 25, 2019

وكشفت "أبل" رسميا عن خدمتها للفيديو حسب الطلب "آبل تي في بلس"، تعرض محتوى حصري خاص بالشركة بالتعاون مع أسماء كبيرة في هوليود، وستتوفر الخدمة رسميا للاشتراك في الخريف بدون أن تكشف عن سعرها حاليا.