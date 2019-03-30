محمد صلاح لشيرين: بنحبك (فيديو+صور)

وقالت شيرين في الفيديو إنها تلقت مكالمة تليفونية من محمد صلاح ليطمئن عليها.
صور حصرية 📸 من حفل النجمة #شيرين ب #القرية_العالمية #دبي بالتعاون مع #روتانا 🎶— 🎶Rotana Music (@RotanaMusic) March 29, 2019
مين متشوق لحضور حفل قريب لها؟ 😍@sherine @GlobalVillageAE pic.twitter.com/v6e421J01S
وأضافت شيرين أن محمد صلاح أعلن دعمه لها، وقال لها "إحنا بنحبك، وخليكي جامدة".
وقالت إنها "إذا رزقت بصبي فستسميه محمد على اسم لاعب نادي ليفربول".
خاص #سيدتي: #شيرين_عبد_الوهاب تعلن تلقيها اتصالاً هاتفياً من النجم #محمد_صلاح لدعمها بعد أزمتها الأخيرة، وتقول من على خشبة مسرح #القرية_العالمية في #دبي: "لو جبت ولد هسميه محمد"#مشاهير pic.twitter.com/VtdnZ24Yip— سيدتي فن (@sayidatystars) March 29, 2019
وتفاعل الجمهور معها بعد أن قدمت لصلاح التحية، وشهد الحفل حضور عدد كبير من محبي ومعجبي شيرين.
يذكر أن هذا الحفل هو الأول لشيرين بعد أزمتها مع نقابة المهن الموسيقية ومنعها من الغناء داخل مصر، بسبب بعض التعليقات التي صدرت عنها أثناء حفلها الذي أقيم مؤخرا في البحرين، التي اعتبرتها إدارة النقابة غير لائقة، وتسيء لسمعة مصر.
ما شريتش من نيلها شيرين في القرية العالمية في دبي pic.twitter.com/xNgP82F01K— Rihab Daher (@rihabd) March 29, 2019
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