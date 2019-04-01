شاهد... صورة جديدة لزوجة محمد صلاح وابنته على البحر

نشر المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي صورة تجمعه بزوجته وابنته على الشاطئ، في ظهور نادر لزوجته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر صلاح وهو يداعب ابنته "مكة" وبجواره زوجته على الشاطئ.

صلاح نشر الصورة على صفحته على موقع "تويتر" عقب مساهمته في فوز فريقه على توتنهام في الدوري الإنجليزي، واستعادة ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزًا ثمينا في الدقيقة (90) بنتيجة(2-1)، مساء الأحد، في الجولة 32 للمسابقة.

وبعد المباراة، أطلق محمد صلاح تصريحات نارية ردا على الانتقادات التي يتعرض لها بشأن غيابه عن التسجيل خلال الفترة الأخيرة.

© REUTERS / ANDREW YATES بالفيديو... أهداف مباراة ليفربول وتوتنهام (2-1) في الدوري الإنجليزي

وقال صلاح: "نعم أنا لم أسجل في بعض المباريات ولكن يوجد من سجلوا نفس عدد أهدافي والبعض يقول عنهم بأنهم في أفضل مواسم حياتهم".

وأضاف "يوجد 3 أو 4 لاعبين لا يتحدث عنهم أي أحد بشكل سلبي ويقول عنهم البعض بأنهم في أفضل مواسمهم. أنا فقط من يقولون عنه إنه يقدم موسما سيئا".

وأكمل صلاح "أنا أريد الفوز بلقب الدوري الإنجليزي وهذا هو أهم شيء بالنسبة لي ولا أهتم بأي شيء آخر".

يذكر أن صلاح سجل 17 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، متساويا مع هاري كين (توتنهام) وبيير إيميريك أوباميانغ (أرسنال) وساديو ماني (ليفربول).