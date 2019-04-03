بعد قرار الانفصال... سمية الخشاب ضيفة شرف في السعودية وتتحدث عن "النجاحات المتتالية"

وقالت سمية الخشاب على صفحتها الرسمية، إنها تشكر وزارة الإعلام السعودية وملتقى المرأة السعودية الثالث.

وتابعت سمية الخشاب على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك: "أنا سعيدة جدا بتكريمي وكضيفة شرف للملتقى والحمد والشكر لله على النجاحات المتتالية".

وانفصلت سمية الخشاب مؤخرا عن الفنان أحمد سعد، وعلقت على الأمر بأنها قررت رفع دعوى خلع ضد الفنان والمطرب أحمد سعد منذ شهور للضرر.

وأوضحت سمية الخشاب أنها اتخذت قرارها قبل شهور، وأجلت الأمر نظرا لظروف صحية مر بها أحمد سعد.

وتابعت أنه عندما بدأت الاهتمام بعملها والظهور في البرامج التلفزيونية "تفجرت الغيرة وكانت الأزمة".