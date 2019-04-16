شاهد... مطعم يطلق اسم محمد صلاح على أحد أطباقه

قام أحد المطاعم في مدينة دبلن الأيرلندية بتسمية أحد أطباقه الخاصة باسم نجم كرة القدم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

وقام المسؤولون عن مطعم "ذا لايت هاوس" باختراع طبق سلطة جديد، يحمل اسم "مو صلاح" على اسم نجم ليفربول، والذي أبهر الجميع مؤخرا، بتسجيله هدفا من تسديدة صاروخية في مرمى تشيلسي، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح طبق جديد في مطعم إيرلندي pic.twitter.com/QAYvxIiNqK — sooonews (@sooonews) April 16, 2019

ووفقا لموقع "دبلن لايف" فإن مشجعي فريق مانشستر يونايتد ربما سيتجنبون تناول الوجبات في هذا المطعم من الآن فصاعدا، بينما مشجعو ليفربول سيكون بامكانهم تناول وجبة "مو صلاح" الصحية التي يبلغ ثمنها 10 يورو، والمكونة من الجريب فروت، والقرع المحمص، وبذور زهرة عباد الشمس، والفجل، والأوراق الخضراء، وجبن الموزاريلا.

محمد صلاح طبق جديد في مطعم إيرلندي pic.twitter.com/qpjpHAAJhd — sooonews (@sooonews) April 16, 2019

ورفع محمد صلاح رصيد أهدافه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 19 هدفا، متساويا مع سيرجيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي في سباق هداف البطولة.

A Dublin pub has a special dish named after Liverpool wizard Mohamed Salahhttps://t.co/auAaCpsaPA — DublinLive (@DublinLive) April 16, 2019

كما فاز صلاح بلقب أفضل لاعب في مباراة ليفربول وتشيلسي، التي وضعت فريقه في صدارة الدوري.