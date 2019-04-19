كاظم الساهر يشعل جدة... كيف أشار إلى الجمهور السعودي (فيديو)

أحيا المطرب العراقي، كاظم الساهر، أول سلسلة من حفلاته الجماهيرية المقررة في المملكة العربية السعودية، وذلك على مسرح مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، في جدة.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور السعودي مع أغاني "القيصر"، الذي أمتع الحضور بباقة من أجمل أغانيه بينها: "نشيد الحب زيديني عشقا، سألتك بالله لا تتركيني، يا قمرا يطلع كل مساء"، وغيرها، وذلك وفقا لموقع قناة "العربية".

وحرص العديد من الجماهير السعودية على حضور الحفل مبكرا ليكونوا في استقبال كاظم الساهر، وبادلهم الفنان العراقي، الشعور نفسه، حيث ظهر في إحدى الصور وهو يشير للجمهور بإشارة "القلب"، ليؤكد لهم امتنانه.

نشيد الحب "زيديني عشقاً" ❤🥰

مع الجمهور في حفل #كاظم_الساهر_في_جدة pic.twitter.com/11NfooXBaP — عشاق كاظم الساهر (@kadimalsaherfan) April 18, 2019

​سألتك بالله لا تتركيني 💔 #كاظم_الساهر_في_جدة pic.twitter.com/kbwT9keuMm

​ومن المقرر، أن يغادر كاظم الساهر، إلى مدينة الخبر، ثم العاصمة الرياض، لمواصلة جولته الغنائية بشكل متتابع يومي الجمعة والسبت.