كاظم الساهر يشعل جدة... كيف أشار إلى الجمهور السعودي (فيديو)

وتفاعل عدد كبير من الجمهور السعودي مع أغاني "القيصر"، الذي أمتع الحضور بباقة من أجمل أغانيه بينها: "نشيد الحب زيديني عشقا، سألتك بالله لا تتركيني، يا قمرا يطلع كل مساء"، وغيرها، وذلك وفقا لموقع قناة "العربية".
وحرص العديد من الجماهير السعودية على حضور الحفل مبكرا ليكونوا في استقبال كاظم الساهر، وبادلهم الفنان العراقي، الشعور نفسه، حيث ظهر في إحدى الصور وهو يشير للجمهور بإشارة "القلب"، ليؤكد لهم امتنانه.
نشيد الحب "زيديني عشقاً" ❤🥰— عشاق كاظم الساهر (@kadimalsaherfan) April 18, 2019
مع الجمهور في حفل #كاظم_الساهر_في_جدة pic.twitter.com/11NfooXBaP
سألتك بالله لا تتركيني 💔 #كاظم_الساهر_في_جدة pic.twitter.com/kbwT9keuMm
— Reema Al-Mokhtar (@RimaAlMukhtar) April 18, 2019
ومن المقرر، أن يغادر كاظم الساهر، إلى مدينة الخبر، ثم العاصمة الرياض، لمواصلة جولته الغنائية بشكل متتابع يومي الجمعة والسبت.
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