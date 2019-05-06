أحداث غير متوقعة في حمل ميغان ماركل

نقلت وسائل الإعلام البريطانية أن ميغان ماركل لم تتمكن من الولادة بشكل طبيعي، ويقول الأطباء إنه من الممكن أن تحتاج ميغان إلى تدخل جراحي.

وتمر ميغان الآن خلال أسابيع الحمل الأخيرة، ولدى الأطباء مخاوف جدية أن زوجة الأمير هاري لن تكون قادرة على الولادة بشكل طبيعي، لذلك يحضرها الأطباء للولادة الغير طبيعية، بحسب صحيفة "إكسبرس".

ومن المتوقع أيضا أن تتأخر ولادة الأمير لعدة أيام.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر مقرب من العائلة المالكة، أنه سيتعين على الأطباء استخدام العقاقير، التي تحفز الولادة إذا لم يبدأ المخاض في الأيام المقبلة.

من الممكن أيضا أن يتم نقل ميغان ماركل، إلى المشفى رغم رفضها، لأنه على الرغم من رغبة الدوقة في الولادة في المنزل، فإن سلامة وصحة أفراد العائلة المالكة لها أولوية أعلى.

يذكر أن ميغان اختارت أن تستبعد الولادة في جناح ليندو في مستشفى سانت ماري بغرب لندن، وهو المكان الذي تفضله العائلة المالكة البريطانية منذ 1977، وعلى الأغلب ستلد في مستشفى من منزلها الجديد في قلعة وندسور.