رامز جلال ينقذ طارق الشناوي من موت محقق ويوقف عرض الحلقة (فيديو)

لم يكمل الفنان رامز جلال مقلب برنامجه "رامز في الشلال" في ضيف حلقة الاثنين 27 مايو الناقد الفني طارق الشناوي.

وانقلب القارب في الفقرة الثانية من برنامج "رامز في الشلال"، وجرفت المياه طارق الشناوي داخل الشلال وتم إلغاء الحلقة بعد إصابته بإغماء شديد، وتوجه رامز جلال بالشكر للناقد الشهير لموافقته على عرض الحلقة.

وانهار الناقد الفني طارق الشناوي، فور وقوعه في مقلب "رامز في الشلال" وصرخ بمجرد سقوطه فى الشلال، قائلا: "من فضلكم انقذوني".

وتوقف عرض الحلقة قبل اكتمال المقلب المتمثل في ظهور غوريلا سوداء تثير الرعب في نفس الضيف.

وكشف رامز خلال الحلقة أن الجزء المعروض هو ما سمح به ضيف الحلقة لعرضه، ولم يُعرف بعد إذا كان المقلب اكتمل، أم لا، خصوصا أن العرض توقف بعد سقوط الشناوي في الشلال.

يذكر أن برنامج "رامز في الشلال" تم تصوير جميع حلقاته في جزيرة بالي الأندونيسية بمساعدة المخرج اللبناني جاد شويري، والإعلامية مهيرة عبدالعزيز.

فكرة البرنامج تدور حول استضافة أﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق أسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مفترسة" من بين الأشجار والأدغال، أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا مما يُزيد من فزعه وخوفه.

جدير بالذكر أن مجموعة قنوات MBC تمتلك حقوق العرض الحصري لبرنامج رامز جلال، ويعرض عبر شاشتي MBC مصر وMBC1.