كاليفورنيا... مشاهد مروعة للزلزال الثاني وتحذيرات من الثالث (فيديو)

وقال خبير زلازل في الهيئة في باسادينا زاكري روس في مؤتمر صحفي اليوم السبت: "يبدو أن أفضل ما يمكننا توقعه حتى الآن هو أن هناك صدعين على الأقل ساهما في وقوع هذا الزلزال وهناك احتمال نسبته ستة بالمئة تقريبا أن يكون هناك زلزال شدته ست درجات أو أكثر في الأيام المقبلة لكن تلك النسبة ستقل بمرور الوقت".

وهز زلزالين بلغت شدتهما 7.1 درجة و6.4 درجة على مقياس ريختر يومي الجمعة والخميس على التوالي جنوب كاليفورنيا تسببا في حرائق وتدمير جزئي لأحد الطرق السريعة وأضرار بعدد من المباني وبعض الإصابات.

— News Tweet (@new1stweet1) 6 июля 2019 г.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية يوم أمس:" إن الزلزال وقع في حوالي الساعة الثامنة والثلث مساء بالتوقيب المحلي قرب بلدة ريدجكريست على بعد 202 كيلومترا شمال شرقي لوس أنجلوس".

ووفقا للهيئة إن الزلزال الذي ضرب المنطقة يوم الخميس يعتبر الأعنف الذي يضرب جنوب كاليفورنيا في 25 عاما.

ولا تزال السلطات تقيم الأضرار التي تسبب فيها زلزال الخميس الذي شعر به أكثر من 20 مليون شخص.

الجدير بالذكر أن آخر زلزال قوي ضرب جنوب كاليفورنيا عام 1994 وبلغت شدته 6.7 درجة على مقياس ريختر راح ضحيته 57 شخصا كما سبب أضرارا بمليارات الدولارات.