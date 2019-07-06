بالصور... ولادة نادرة في عائلة الزرافات بحديقة حيوان باريس

وأصبحت ولادة زرافة أمرا نادرا في حديقة حيوان باريس التي قللت تكاثر النوع بسبب صعوبة نقل الصغار لأماكن أخرى ولذلك عبر أليكسي لوكو مدير قسم العلوم والطب البيطري عن سعادته بالضيف الجديد.
لكن الصغير لن يبقى في حديقة حيوان باريس طويلا لأن القطيع لا يحتمل في العادة وجود الكثير من الذكور ولذلك سينقل قريبا لحديقة حيوان أخرى.
والأم تنتمي لنوع زرافة كردفان وتبلغ من العمر 11 عاما وتستغرق فترة حمل الزرافات 13 شهرا. والولادة خبر سعيد للحفاظ على هذا النوع المهدد بشدة بالانقراض.
- الزرافة المولودة حديثًا في حديقة باريس للحيوانات© REUTERS / REGIS DUVIGNAU
- الزرافة المولودة حديثًا في حديقة باريس للحيوانات© REUTERS / REGIS DUVIGNAU
- الزرافة المولودة حديثًا في حديقة باريس للحيوانات© REUTERS / REGIS DUVIGNAU
- الزرافة المولودة حديثًا في حديقة باريس للحيوانات© REUTERS / REGIS DUVIGNAU
وتقول الحديقة إن 1400 فرد فقط من زرافات كردفان موجود في البرية حتى أوائل 2018.
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