بالصور... ولادة نادرة في عائلة الزرافات بحديقة حيوان باريس

رحبت حديقة الحيوان في العاصمة الفرنسية باريس بأحدث الوافدين لها وهو مولود جديد لعائلة الزرافات وصل للعالم يوم الأربعاء (3 يوليو تموز).

وحسب "رويترز" ظهر الخليف الصغير المرقط الذي بلغ طوله مترا و36 سنتيمترا وهو هادئ ويقف بثبات على أقدامه عندما عرضه مسؤولو الحديقة على الجمهور للمرة الأولى يوم الجمعة (5 يوليو تموز).

وأصبحت ولادة زرافة أمرا نادرا في حديقة حيوان باريس التي قللت تكاثر النوع بسبب صعوبة نقل الصغار لأماكن أخرى ولذلك عبر أليكسي لوكو مدير قسم العلوم والطب البيطري عن سعادته بالضيف الجديد.

لكن الصغير لن يبقى في حديقة حيوان باريس طويلا لأن القطيع لا يحتمل في العادة وجود الكثير من الذكور ولذلك سينقل قريبا لحديقة حيوان أخرى.

والأم تنتمي لنوع زرافة كردفان وتبلغ من العمر 11 عاما وتستغرق فترة حمل الزرافات 13 شهرا. والولادة خبر سعيد للحفاظ على هذا النوع المهدد بشدة بالانقراض.

الزرافة المولودة حديثًا في حديقة باريس للحيوانات © REUTERS / REGIS DUVIGNAU

الزرافة المولودة حديثًا في حديقة باريس للحيوانات © REUTERS / REGIS DUVIGNAU

الزرافة المولودة حديثًا في حديقة باريس للحيوانات © REUTERS / REGIS DUVIGNAU

الزرافة المولودة حديثًا في حديقة باريس للحيوانات © REUTERS / REGIS DUVIGNAU 1 / 4 © REUTERS / REGIS DUVIGNAU الزرافة المولودة حديثًا في حديقة باريس للحيوانات

وتقول الحديقة إن 1400 فرد فقط من زرافات كردفان موجود في البرية حتى أوائل 2018.