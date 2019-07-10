الكشف عن المخبأ السري لمارلين مونرو

عرض القصر المذهل والتاريخي الذي كانت تستخدمه الفنانة الشهيرة "ماريلين مونرو"، وتم الإشادة به باعتباره أكثر العقارات المرغوبة في لوس أنجلوس.

ويضم القصر 9 غرف نوم، و10 حمامات، وتم عرضه للبيع مقابل مقابل 115 مليون دولار.

ولقي القصر، إشادة كبيرة باعتباره أكثر العقارات المرغوبة في لوس أنجلوس، وسكنه بعض الشخصيات البارزة في هوليوود منذ بنائه في الثلاثينيات.

ويقع قصر Owlwood التاريخي، على مساحة 10 أفدنة، وتم تصميمه على طراز عصر النهضة الإيطالي، من قبل المهندس المعماري روبرت د فركوهر.

واستخدم القصر في العام 2017، كمكان لحفل جوائز غرامي، الذي حضره المشاهير، أمثال: ريهانا، ونيك جوناس.

Marilyn Monroe's stunning former hideaway boasting nine bedrooms and 10 bathrooms goes on sale https://t.co/Emzz9ddKj8 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) ١٠ يوليو ٢٠١٩

وسكن القصر، المنتج ورجل الأعمال، جوزيف شينك، والممثل توني كورتيس، وسوني وشير، وفقا لموقع صحيفة "ديلي ميل".

وراج سابقا أن "مارلين مونرو" كانت تتردد بانتظام على القصر، حينما كان يملكه شينك، وكانت شائعات تفيد بأنهما كانا على علاقة، لكن النجمة كانت دائمًا ما تنكرها.

ويعد القصر الذي تبلغ مساحته 12201 قدم مربع أكبر وأفخم مقر إقامة في المقاطعة، وهو مؤسس بمدافئ رخامية، وتجهيزات من الذهب عيار 24 قيراطا.

يذكر أن "مونرو" كانت تمتلك منزلا في لوس أنجلوس، وتم بيعه بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي في 31 مايو ماضي، وعثر على جثتها داخله في ظروف غامضة العام 1962 عن عمر يناهز الـ 36 عاما.