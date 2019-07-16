الموسم الأخير من "صراع العروش" يحقق رقما قياسيا في ترشيحات جوائز حفل "إيمي"

سجل الموسم الأخير من المسلسل الأمريكي "Game of Thrones" (صراع العروش)، رقما قياسيا، في حفل إعلان ترشيحات جوائز "إيمي" التلفزيونية، الذي أقيم اليوم الثلاثاء.

حصد الموسم الثامن والأخير من المسلسل، 32 ترشيحا لجوائز حفل "إيمي"، الذي سيقام في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، في 22 سبتمبر/ أيلول المقبل، وفقا لـ"رويترز".

ويعتبر الرقم الذي حققه "صراع العروش"، اليوم الثلاثاء، هو أعلى الترشيحات في المجمل، التي يحصدها مسلسل تلفزيوني في عام واحد.

ويأتي الرقم ضمن 132 ترشيحا نالتها شبكة "إتش بي أو" الأمريكية في حفل "إيمي" هذا العام، ليتبعها في المركز الثاني شبكة "نيتفلكس" الأمريكية، بـ117 ترشيحا.

HBO's Game of Thrones was nominated for a record-setting 32 #Emmys for its eighth and final season, eclipsing the all-time series record of 27 set by NYPD Blue in 1994 pic.twitter.com/8dZU2KZyL1 — TicToc by Bloomberg (@tictoc) July 16, 2019

وحاز مسلسل "تشيرنوبيل"، من إنتاج "إتش بي أو" على 19 ترشيح في حفل جوائز "إيمي"، والذي يروي قصة انفجار المفاعل رقم 4 فى تشيرنوبل عام 1986.

وكان الموسم الثامن والأخير من مسلسل "صراع العروش"، الذي عرض في شهر مايو/ أيار، الأكثر إثارة للانقسام، إذ وجد كل من المعجبون والنقاد تطورات معينة في الحبكة، خاصة تلك المتعلقة بإحدى الشخصيات الرئيسية، مثيرة للضيق.

وكان أبرز انتقاد من المعجبين للتحول الشرير لشخصية دنيرس تارغارين (ملكة التنانين)، التي تلعب دورها الممثلة إميليا كلارك، إذ استخدمت تنينها لتدمير عاصمة المملكة بعد استسلام أعدائها.

وتُقتل تارغارين في الحلقة الأخيرة على يد حبيبها جون سنو، الذي يقوم بدوره الممثل كيت هارينغتون، خشية أن يكون استبدادها مجرد انعكاس لمن قبلها. بعد ذلك يقوم آخر تنين لها على قيد الحياة بإحراق العرش الحديدي ويذيبه بأنفاسه الحارقة.