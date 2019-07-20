إذا كنت من زبائن أوبر فاحذر هذه الثغرة التي قد تدفع بسببها الآلاف

فوجئ ركاب شركة النقل الخاص الأمريكية "أوبر"، الأسبوع الماضي، بتكبدهم رحلات باهظة الثمن، إذ بلغت 100 ضعف القمة الأصلية، وذلك بسبب وجود ثغرة عبر منصته.

وخاطب الراكب هارون هيمانمان، ويعمل كموظف تقنية، شركة "أوبر" عبر حسابه على "تويتر"، الأربعاء الماضي، وقال لهم إنهم كبدوه رحلة قام بها مع زوجته بـ10 آلاف دولار، رغم أن قيمتها الأصلية هي 96 دولارا فقط، بحسب شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

We completely understand how important is it for you to get this sorted out, @AHimelman. According to our privacy policy, we will have to speak directly to the account holder. Please have them contact us via https://t.co/mCbloZWiGj, so our team can assist them. — Uber Support (@Uber_Support) July 18, 2019

وبعد انتشار شكاوى العديد المستخدمين من شركة "أوبر" بسبب هذه الثغرة، قالت إنها تتعامل حاليا مع المشكلة، وتابعت أنها ستعمل مع البنوك ومصدري بطاقات الائتمان لحل مشاكل الدفع.

واعترفت الشركة بأن خدمتها تعرضت لتشويش ما، ما أدى إلى ارتفاع قيمة رحلات الركاب على بطاقات الائتمان المتصلة بحساباتها، وأكدت أنه تم إصلاح المشكلة.

وأضافت "أوبر" أنها ستقوم بفرض المبالغ الصحيحة لرحلات الركاب، وأنها ستعمل مباشرة مع البنوك لتصحيح الوضع لعملائها.

ولم يرد "أوبر" فورا على على أسئلة من شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، حول المدة التي استغرقتها التغرة، أو عدد الأشخاص الذين تأثروا بها، أو طبيعة هذه الثغرة وأسباب حدوثها.