مينا مسعود بطل فيلم "علاء الدين" ضيف مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة

يستضيف مهرجان الجونة السينمائي، الذي يقام في المنتجع الساحلي المطل على البحر الأحمر، الممثل الكندي من أصل مصري، مينا مسعود، ليكون ضيف الدورة الثالثة التي تنطلق شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

وبدأ مسعود (27 عاما) مشواره الاحترافي في 2011 من خلال الدراما التلفزيونية، وقدم أدوارا صغيرة، قبل أن تذيع شهرته هذا العام مع استقبال دور السينما لفيلم "علاء الدين"، من إنتاج شركة "ديزني"، والذي حقق إيرادات قياسية عالميا.

وقال المهرجان في بيان، اليوم الأحد، إن دعوة مينا مسعود إلى المهرجان الذي يقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر، جاءت "بتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج من أجل دعم الأجيال الثانية والثالثة من أبناء المهاجرين المصريين".

ويستقطب مهرجان الجونة السينمائي، الذي تصل قيمة جوائزه إلى 110 آلاف دولار، ويرعاه رجلا الأعمال سميح ونجيب ساويرس، كبار نجوم وصناع السينما العربية والعالمية كل عام.

مهرجان الجونة السينمائي، هو مهرجان سنوي يعقد في نهاية سبتمبر من كل عام، في منتجع الجونة البديع المطل على شواطئ البحر الأحمر، ليشكل موعدا ثابتا لالتقاء السينمائيين العرب والدوليين. وتُقام الدورة الثالثة من المهرجان في الفترة ما بين 19 وحتى 27 سبتمبر/أيلول 2019 المقبل.

يتكون برنامج المهرجان، من 3 مسابقات رسمية (مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة)، والبرنامج الرسمي خارج المسابقة، بالإضافة إلى البرنامج الخاص.

ويعرض المهرجان قرابة 80 فيلما، من أهم وأحدث الإنتاجات العربية والدولية، وتصل قيمة الجوائز المقدمة إلى 224 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى الجوائز العينية (نجمة الجونة، والشهادات) المقدمة إلى الفائزين في المسابقات المتنافسة، كما يمتلك المهرجان ذراع الصناعة الخاصة به؛ منصة الجونة السينمائية.