"السايبورغ" سيحكمون الأرض في غضون 80 عاما

تنبأ العالم البريطاني جيمس لوفلوك، بعالم يسيطر عليه الذكاء الاصطناعي، لانه سيكون قادرا على التفكير أسرع من البشر بعشرات الآلاف من المرات.

يعتقد العالم البريطاني أنهم في الواقع سيحتاجوننا، وسوف نتعايش معهم، رغم أننا سنكون تابعين لهم، وأضاف: "أشعر بانزعاج شديد حين يفكر الناس في أن من سيخلفوننا سيصبحون خدما أو عبيدا راضخين، يفعلون كل ما نريد، وأنهم سيخضعون لسيطرتنا. سوف ينظرون إلينا بالطريقة نفسها التي ننظر بها إلى النباتات، أي أننا أقل ذكاء".

وتابع قائلا: "إننا نستعد الآن لتمرير هبة المعرفة إلى أشكال جديدة من الكائنات الذكية، ولا داعي لأن يصيبكم ذلك بالإحباط، لقد أدينا دورنا".

ويعتقد لوفلوك أنَ صعود كائنات "السايبورغ" لتصبح النوع السائد جزء من عملية التطور، ويرى أنه لَطالما كان البقاء للأصلح، فهم مَن سيرثون العالم.

وتعتبر الكائنات السيبرانية أو "السايبورغ" والتي تمثل نصف إنسان ونصف آلة موضوع الأفلام العلمية المخيفة.