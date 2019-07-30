بالفيديو... الكشف عن أكبر بيانو في العالم

إذا أردت أن تعزف على هذا البيانو العمودي العملاق في لاتفيا، ينبغي عليك الصعود إلى شرفة قاعة الحفلات وتسلق سلالم، ثم اعتلاء منصة قبل أن تجلس إلى كرسيه الصغير قبالة لوحة المفاتيح.

ويبلغ الإطار المعدني الكامل لهذه الآلة 6 أمتار، حيث يقول مصممه الألماني من أصل لاتفي، دافيد كلافينز، إنه الأكبر في العالم، وهو مثبت بقوة إلى جدار قاعة الحفلات الجديدة في فنتسبيلس في شمال غرب البلاد.

والبيانو مجهز بحبال يبلغ أطولها 4,7 متر ويصدر صوتا عميقا وقويا وفريدا من نوعه.

وقال دافيد كلافينز إن "أكثر الأعمال التي تناسب هذه الآلة هي المقطوعات التعبيرية جدا، مثل أعمال ركمنينوف وسكريابين، فضلا عن سوناتا بيتهوفن التي تصدح بطريقة مختلفة من خلال هذا البيانو".

وأضاف: "في النهاية سيكون الجمهور هو الحكم فيما يحب، لكن بنظري هذه الآلة مناسبة للموسيقى الكلاسيكية البحتة". بحسب وكالة "فرانس برس".

ولم تؤخذ حتى الآن مقاسات رسمية للبيانو لإدراجه في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

مفاهيم جديدة

وكرّس دافيد كلافينز (65 عاما) غالبية حياته لآلات البيانو، مدفوعا برغبة في تحسين أداء هذه الآلة التي اخترعها الإيطالي بارتولوميو كريستوفوري قرابة عام 1700.

ويوضح: "في سن الـ16 غادرت المدرسة لأصبح متدربا على ترميم آلات البيانو، وأحاول أن أغوص في مفاهيم ومبادئ جديدة تنحرف من صناعة البيانو بالذيل التقليدي التي تعود إلى 140 سنة".

وصنع دافيد كلافينز أول بيانو عام 1985، والآن يصمم في مشغله "بيانو مانوفاكتورا" بمدينة فاتس المجرية، آلات بيانو عمودية مميزة.

البيانو لا يتميز فقط بحجمه الجديد، فغياب الصندوق الخشبي يسمح للجمهور الجالس في القاعة برؤية أحباله الفولاذية الطويلة، ويسمح ذلك لعشاق الموسيقى بالاستماع إلى كل تدرجات الصوت دون حاجز، حسب ما يؤكد كلافينز.

وأقيمت أولى الحفلات، الجمعة، في افتتاح المركز الموسيقي الجديد "لاتفييا" في فنتسبيلس، الذي يضم أكاديمية للموسيقى إلى جانب قاعتين تتسعان لألف شخص.

ويوضح كلافينز: "آلات البيانو التقليدية يمكن إخراجها وإدخالها من القاعات، أما التصميم العمودي فيجب أن يثبت في بنية المبنى".

أفضل صوت يمكن تصوره

ويضيف: "حجم البيانو وطول الأحبال ليس الهدف منهما تحطيم الأرقام القياسية، بل توفير أفضل صوت يمكن تصوره للعازفين والمستمعين".

ويفيد ميكس ماجون، المسؤول الفني للقاعة الجديدة، بأن الآلة تثير الحماسة، و"المؤلفون والعازفون من العالم بأسره يرغبون في العزف يوما على بيانو كلافينز، ما يفتح لهم الباب أمام سبل جديدة للتعبير الفني".

وسيكون عازف البيانو الكندي لوبومير ميلينيك، المعروف بالتقنية القائمة على سلسلة سريعة جدا من النوتات، من أوائل العازفين الذين سيجربون هذه الآلة.

ويأمل رئيس بلدية فينتسبيلس ايفارس لمبيرجس بأن يسهم البيانو المحطم لكل الأرقام القياسية في جعل المدينة الساحلية البالغ عدد سكانها 40 ألف نسمة، مقصدا سياحيا "يستقطب أيضا عشاق الموسيقى الأجانب".