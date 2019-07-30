Widgets Magazine
تسجيل
23:50 30 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    بيانو

    بالفيديو... الكشف عن أكبر بيانو في العالم

    © Sputnik . Владимир Песня
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0

    إذا أردت أن تعزف على هذا البيانو العمودي العملاق في لاتفيا، ينبغي عليك الصعود إلى شرفة قاعة الحفلات وتسلق سلالم، ثم اعتلاء منصة قبل أن تجلس إلى كرسيه الصغير قبالة لوحة المفاتيح.

    ويبلغ الإطار المعدني الكامل لهذه الآلة 6 أمتار، حيث يقول مصممه الألماني من أصل لاتفي، دافيد كلافينز، إنه الأكبر في العالم، وهو مثبت بقوة إلى جدار قاعة الحفلات الجديدة في فنتسبيلس في شمال غرب البلاد.

    والبيانو مجهز بحبال يبلغ أطولها 4,7 متر ويصدر صوتا عميقا وقويا وفريدا من نوعه.

    وقال دافيد كلافينز إن "أكثر الأعمال التي تناسب هذه الآلة هي المقطوعات التعبيرية جدا، مثل أعمال ركمنينوف وسكريابين، فضلا عن سوناتا بيتهوفن التي تصدح بطريقة مختلفة من خلال هذا البيانو".

    وأضاف: "في النهاية سيكون الجمهور هو الحكم فيما يحب، لكن بنظري هذه الآلة مناسبة للموسيقى الكلاسيكية البحتة". بحسب وكالة "فرانس برس".

    ولم تؤخذ حتى الآن مقاسات رسمية للبيانو لإدراجه في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

    مفاهيم جديدة

    وكرّس دافيد كلافينز (65 عاما) غالبية حياته لآلات البيانو، مدفوعا برغبة في تحسين أداء هذه الآلة التي اخترعها الإيطالي بارتولوميو كريستوفوري قرابة عام 1700.

    ويوضح: "في سن الـ16 غادرت المدرسة لأصبح متدربا على ترميم آلات البيانو، وأحاول أن أغوص في مفاهيم ومبادئ جديدة تنحرف من صناعة البيانو بالذيل التقليدي التي تعود إلى 140 سنة".

    وصنع دافيد كلافينز أول بيانو عام 1985، والآن يصمم في مشغله "بيانو مانوفاكتورا" بمدينة فاتس المجرية، آلات بيانو عمودية مميزة.

    بيانو موجود في قصر عابدين بالقاهرة
    © Sputnik . SALMA KHATAB
    لقطات مذهلة لعازفة بيانو تحت الماء (بالفيديو)
    البيانو لا يتميز فقط بحجمه الجديد، فغياب الصندوق الخشبي يسمح للجمهور الجالس في القاعة برؤية أحباله الفولاذية الطويلة، ويسمح ذلك لعشاق الموسيقى بالاستماع إلى كل تدرجات الصوت دون حاجز، حسب ما يؤكد كلافينز.

    وأقيمت أولى الحفلات، الجمعة، في افتتاح المركز الموسيقي الجديد "لاتفييا" في فنتسبيلس، الذي يضم أكاديمية للموسيقى إلى جانب قاعتين تتسعان لألف شخص.

    ويوضح كلافينز: "آلات البيانو التقليدية يمكن إخراجها وإدخالها من القاعات، أما التصميم العمودي فيجب أن يثبت في بنية المبنى".

    أفضل صوت يمكن تصوره

    ويضيف: "حجم البيانو وطول الأحبال ليس الهدف منهما تحطيم الأرقام القياسية، بل توفير أفضل صوت يمكن تصوره للعازفين والمستمعين".

    ويفيد ميكس ماجون، المسؤول الفني للقاعة الجديدة، بأن الآلة تثير الحماسة، و"المؤلفون والعازفون من العالم بأسره يرغبون في العزف يوما على بيانو كلافينز، ما يفتح لهم الباب أمام سبل جديدة للتعبير الفني".

    وسيكون عازف البيانو الكندي لوبومير ميلينيك، المعروف بالتقنية القائمة على سلسلة سريعة جدا من النوتات، من أوائل العازفين الذين سيجربون هذه الآلة.

    ويأمل رئيس بلدية فينتسبيلس ايفارس لمبيرجس بأن يسهم البيانو المحطم لكل الأرقام القياسية في جعل المدينة الساحلية البالغ عدد سكانها 40 ألف نسمة، مقصدا سياحيا "يستقطب أيضا عشاق الموسيقى الأجانب".

    انظر أيضا:

    لقطات مذهلة لعازفة بيانو تحت الماء (بالفيديو)
    هواتف قابلة للطي وروبوتات تعزف على البيانو...معرض للتقنيات الحديثة في برشلونة
    الدب يعزف على البيانو
    عزف البيانو على الجليد
    الكلمات الدلالية:
    موسيقي, لاتفيا, أخبار المنوعات, بيانو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والممثل الأمريكي ستيفين سيغال أثناء حضورهما لمباراة بطولة روسيا للفنون القتالية المختلطة، 11 أغسطس/ آب 2012
    في اليوم العالمي للصداقة...سياسيون ومشاهير تربطهم صداقة وطيدة
    مجلة أمريكية: على روسيا أن تخاف من أمريكا
    مجلة أمريكية: "على روسيا أن تخاف من أمريكا"
    إنفوجرافيك - ما الفرق بين المدمرة والفرقاطة
    ما الفرق بين المدمرة والفرقاطة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك