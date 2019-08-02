الجميع يبحث عن عمرو دياب... ماذا فعل النجم المصري ليشعل حماس محبيه

كثر البحث باسم المطرب عمرو دياب، على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد الكشف عن أحدث صورة له.

وشارك "دياب"، أمس الخميس، ثاني غلاف لألبومه الغنائي الجديد، "أنا غير"، الذي أصبح بين أكثر الموضوعات بحثا على محرك البحث "غوغل".

ويظهر عمرو دياب في الصورة الجديدة، وهو مرتدي لملابس بيضاء، وهي بعدسة المصور، كريم نور، الذي ظل يتعاون مع المطرب المصري لسنوات.

وعبر المتداولون لصورة عمرو دياب الجديدة، التي تم التقاطها أمام البحر، عن إعجابهم باحتفاظ عمرو دياب (57 عاما) بشبابه ولياقته.

وكان عمرو دياب، أثار جدلا الأسبوع الماضي، بعد تداول فيديو له مع الممثلة المصرية، دينا الشربيني، في جزيرة ميكونوس اليونانية، وهما يرقصان في أحد الحفلات.

وظهرت "الشربيني" بجوار عمرو دياب، وهي مرتدية لمايوه أبيض اللون، ليتساءل العديد على "تويتر" عن طبيعة العلاقة بينهما، وسط شائعات حول زواجهما.

وانتشرت شائعات زواج عمرو دياب من دينا الشربيني، خصوصا بعد تواجدها معه في الكثير من المناسبات والحفلات.

يذكر أن عمرو دياب، متزوج من مصممة الأزياء السعودية، زينة عاشور، التي أنجب منها 3 أبناء، هم كنزي وجانا وعبد الله.

وظهرت الشائعات حول العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني منذ أكثر من عام وانتشرت لهما العديد من الصور سويا ولم ينف أي منهما ارتباطه بالآخر.