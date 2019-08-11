نقابة الفنانين الأردنيين توجه إنذارا لكاظم الساهر (صور)

وجهت نقابة الفنانين الأردنيين، إنذارا عدليا للفنان العراقي كاظم الساهر، قبل حفليه القرر إقامتهما في عمان، الخميس والجمعة.

ووفقا للإنذار العدلي فإن الساهر يُمارس نشاطه في الأردن، دون أخذ تصريح نقابة الفنانين الأردنيين، كما نقل موقع "خبرني".

وطالبت النقابة، الفنان العراقي بدفع مبلغ قدره 44 ألف دولار، عن 4 حفلات له في الأردن، بعد أن قدّرت دخله من كل حفلة 110 آلاف دولار.

وأمهلت النقابة كاظم الساهر أسبوعا لتصويب أوضاعه وتسديد المبلغ، قبل أن تضطر إلى اللجوء إلى القضاء.