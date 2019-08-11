نقابة الفنانين الأردنيين توجه إنذارا لكاظم الساهر (صور)

ووفقا للإنذار العدلي فإن الساهر يُمارس نشاطه في الأردن، دون أخذ تصريح نقابة الفنانين الأردنيين، كما نقل موقع "خبرني".
وطالبت النقابة، الفنان العراقي بدفع مبلغ قدره 44 ألف دولار، عن 4 حفلات له في الأردن، بعد أن قدّرت دخله من كل حفلة 110 آلاف دولار.
#عاجل بالوثائق نقابة الفنانين توجه انذار عدلي للفنان كاظم الساهر وتطالبه بمبالغ ماليه كبيرة#اخبار_الاردن #عمان_جو #الاردن @kademalsaher #الاردن24 @kademalsaher pic.twitter.com/KsLkkGFJiz— وكالة عمان جو الاخبارية (@ammanjonews) August 8, 2019
وأمهلت النقابة كاظم الساهر أسبوعا لتصويب أوضاعه وتسديد المبلغ، قبل أن تضطر إلى اللجوء إلى القضاء.
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