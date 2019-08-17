شهد أمس الجمعة، ظهور نادر، لنجمة التسعينيات المصرية المعتزلة، جيهان نصر، وذلك أثناء حضورها أحد العروض المسرحية في العاصمة المصرية القاهرة.

وكشفت الفنانة هبة مجدي إحدى بطلات مسرحية "الملك لير"، عن حضور جيهان نصر، للعرض، وقامت بنشر صورة "سيلفي" معها، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.

وكتبت هبة مجدي مع الصورة: "أجمل مفاجأة حدثت أمس في عرض "الملك لير" أننى شفت النجمة "چيهان نصر" وأولادها، أنا بحبها قوى وأنتي شرفتينا وأسعدتينا بوجودك".

ونشرت هبة مجدي صورا لأولاد جيهان نصر الأربعة.

وتعد جيهان نصر، من أبرز نجمات الدراما التلفزيونية، خلال حقبة التسعينيات من القرن الماضي، إلى جانب شيرين سيف نصر والراحلة فايزة كمال.

وبدأت جيهان نصر مشوارها مع التمثيل، من بوابة الإعلانات.

ولمعت جيهان نصر في العديد من الأدوار على الشاشة الصغيرة، منها مسلسلات "ومن الذي لا يحب فاطمة" و"المال والبنون"، والتي شاركها بطولتها الممثل أحمد عبد العزيز.

وفي عام 1999، تزوجت جيهان نصر من الملياردير السعودي، سعود الشربتلي، واعتزلت المجال الفني، وكان مسلسل "الأبطال 2" آخر الأعمال التي شاركت فيها الفنانة المعتزلة.