Widgets Magazine
تسجيل
22:17 23 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    بحث
    فتيات جيمس بوند

    هل يكتب عنوان أحدث أفلام "جيمس بوند" كلمة النهاية لأشهر عميل سري؟

    © Photo/ Columbia Pictures (2008)
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أثار الإعلان مؤخرا عن عنوان أحدث أفلام العميل السري البريطاني، "جيمس بوند"، علامة استفهام بشأن مضمونه بين العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين إذا كان سيكتب كلمة "النهاية" لأشهر جاسوس على شاشة السينما.

    أزاحت شركة إنتاج الفيلم، الأسبوع الماضي، الستار عن اسم الفيلم، الذي يحمل رقم 25 في سلسلة أفلام "جيمس بوند"، وهو "No Time to Die" (لا وقت للموت).

    وأبدى العديد من عشاق سلسلة "بوند" تخوفهم من أن يشهد الفيلم نهاية بطلهم المفضل، بعد أن يظل يمتع المشاهدين حول العالم منذ ستينيات القرن الماضي، بمغامرات محفوفة بالمخاطر، وأعداء معقدين نفسيا، ونساء فاتنات بلباس البحر، وأسلحة واختراعات لا مثيل لها.

    وفاة "بوند" ليست برحيل كريغ

    وبحسب تقرير صادر عن موقع "ذا هوليوود ريبورتر"، فإن المخرج داني بويل، الذي كان مرشحا في البداية لإخراج فيلم "No Time to Die"، اعتذر عن عدم إخراجه، بسبب اعتراض شركة الإنتاج على رغبته، في قتل "جيمس بوند" بأحداثه.

    كما تكهن البعض بوفاة بوند في الفيلم الجديد، لأنه شاهد على آخر مشاركة للنجم البريطاني، دانييل كريغ، وهو في حلة العميل السري البريطاني الشهير، بعد أن قدم 4 أفلام متتالية... ولكن ليس من المعقول الربط بين أن يكون الفيلم هو آخر ظهور لكريغ ووفاة بوند، وذلك لأن شركة الإنتاج لن تتوقف في البحث عن بديل له، مثلما فعلت مع سابقيه، شون كونري وروجر مور وتيموثي دالتون وبيرس بروسنان.

    يشار إلى أن دانييل كريغ وافق على تجسيد دور "جيمس بوند" للمرة الخامسة، في فيلم "No Time to Die"، بعد سلسلة مرهقة من المفاوضات معه، من جانب شركة الإنتاج، بعد أن صرح في عام 2015، وقت طرح فيلم "Spectre" أنه يحتاج إلى فترة استراحة من أداء شخصية بوند المرهقة.

    وصرح كريغ وقتها إنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيستمر في أداء شخصية "العميل 007" في الأجزاء المقبلة من سلسلة الأفلام الشهيرة أم لا، إذ رد على السؤال "لا... ليس في الوقت الراهن. ليس على الإطلاق. هذا يكفي. انتهيت منه حاليا. كل ما أريده هو التحرك إلى الأمام..." وأضاف "أفضل كسر هذا الكوب وقطع شرايين يدي" على تجسيد شخصية "جيمس بوند".

    "الموت" ليس في قاموس "جيمس بوند"

    كذلك فإن كلمة "Die" (الموت) لا تحمل أي إشارات على وفاة "جيمس بوند"، إذ سبق وأن استخدمت في عناوين أفلام سابقة له، هي "Live and Let Die" من إنتاج 1973 و"Tomorrow Never Dies" (1997) و"Die Another Day" الذي عرض في عام 2002.

    التفسير البديل

    يظهر الإعلان القصير لاسم الفيلم، والذي لا يتعدى ثوان، كتابة عنوانه بحجم يعود إلى حقبة السبعينيات، وهو ما قد يحمل دلالة على أن مخرج الفيلم، كاري فوكوناغا، سيبتعد عما انتهت إليه أحداث آخر أفلام "جيمس بوند" (Spectre) من إنتاج 2015، وسيحمل صبغة حنين (نوستالجية) إلى عصور بوند الذهبية، التي لعب بطولتها كلا من شون كونري وروجر مور.   

    قصة الفيلم

    بحسب البيان الذي أصدرته شركة إنتاج الفيلم، وقت البدء في تصويره، فإن أحداثه ستبدأ مع  "جيمس بوند" وهو يسكن في جامايكا، مستمتعا باعتزاله، منذ نهاية فيلم (Spectre)، ولكنه يجد نفسه يعود للعمل من جديد، من خلال رفيقه من المخابرات الأمريكية "فيليكس"، ويتعاون معه من أجل إنقاذ عالم مختطف، يقودهما إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا خطيرة تهدد العالم.

    موعد طرح الفيلم

    تستقبل دور العرض السينمائية فيلم "No Time to Die" حول العالم، ابتداءا من 3 نيسان/ أبريل عام 2020، بعدما كان من المقرر طرحه في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، ثم 14 فبراير/ شباط 2020.

    انظر أيضا:

    تقارير: زعيم كوريا الشمالية أعدم جنرالا على طريقة أحد أفلام "جيمس بوند"
    مزودة بأسلحة متنوعة... أشهر سيارات "جيمس بوند" معروضة للبيع (صور)
    بالفيديو والصور... زيارة ملكية للعميل 007 في موقع تصوير "جيمس بوند"
    رامي مالك يكشف سبب استغراقه وقتا طويلا لقبول دوره في "جيمس بوند"
    بيع أشهر سيارة لجيمس بوند بـ6 ملايين دولار.. فيديو وصورة
    الكلمات الدلالية:
    أخبار منوعات, منوعات, أفلام, سينما, دانييل كريغ, جيمس بوند
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    متسلقو فريق الإنقاذ على قمة جبال الألب الفرنسية، 19 يناير 2006
    خطر يهدد حياتهم... صور للمتسلقين تأسر الأنفس
    بولتون يتهم روسيا بسرقة التكنولوجيا
    الروس "يسرقون" تقنية عسكرية من أنف بولتون
    طائرة إس-70 المسيرة
    "إس-70" الطائرة الروسية المسيرة الجديدة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك